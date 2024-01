Song of Nunu a League of Legends Story arriva su console PlayStation e Xbox il 31 gennaio

Tequila Works e Riot Forge hanno annunciato che Song of Nunu: A League of Legends Story (trovate qui la nostra Recensione) arriverà su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S il 31 gennaio. Il gioco è già uscito su Nintendo Switch e PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store da novembre. Il titolo è uno spin-off dell’omonimo MOBA, che mette i giocatori nei panni dei personaggi di League of Legends Nunu e Willump. Il gioco si concentra sull’amicizia dei due mentre i giocatori camminano, si arrampicano e vanno in slitta attraverso la terra gelata del Freljord. Il prezzo del gioco è previsto per € 29,99 quando arriverà sulle console, in linea con il prezzo su PC e Nintendo Switch.

Lungo la strada, i fan scopriranno il legame indissolubile di questo duo e incontreranno dei campioni leggendari, svelando nel frattempo i segreti del Freljord, una splendida ma insidiosa regione di League of Legends. I giocatori scarpineranno, si arrampicheranno e scivoleranno per tutto il Freljord, una gelida regione piena di bufere spaventose, lupi feroci e magie. I giocatori dovranno usare la testa per sopravvivere al gelo e scoprire i segreti nascosti sotto al ghiaccio. Di seguito una panoramica del titolo:

Song of Nunu: A League of Legends Story accompagna i giocatori nel viaggio di una vita in compagnia di Nunu e Willump, campioni di League of Legends e amici inseparabili.

Song of Nunu A League of Legends Story è disponibile su PC e Nintendo Switch, mentre arriverà il 31 gennaio suPS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

📢 Latest news from the Freljord! Song of Nunu: A League of Legends Story ❄️ will slide on PLAYSTATION and XBOX consoles on Wednesday, JANUARY the 31st 🗓️ Willump looks extremely happy about that! So you? ☺️ pic.twitter.com/2y4f08PIUz — Song of Nunu ❄️ | Now available! (@TequilaWorks) January 10, 2024