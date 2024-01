Alone in the Dark: il nuovo trailer presenta l’esplorazione e gli enigmi

Sono disponibili oltre 17 minuti di un nuovo gameplay per Alone in the Dark di THQ Nordic, per gentile concessione di Game Informer. Ambientato nella prima parte del reboot, il trailer segue Emily Hartwood, interpretata da Jodie Comer, mentre passa da Derceto Manor a un ambiente surreale. Date un’occhiata qui sopra.

Il breve combattimento mostra una prospettiva alle spalle, simile ai remake di Resident Evil. C’è una notevole quantità di esplorazione mentre Emily raccoglie oggetti, risolve enigmi e incontra il deuteragonista Edward Carnby, interpretato da David Harbour, dopo essersi separata. Una buona parte del viaggio prevede anche l’interazione con diversi personaggi per indagare sulla scomparsa dello zio di Emily, Jeremy Hartwood. Di seguito una panoramica tramite Steam:

L’horror psicologico incontra il gotico sudista in questa rivisitazione del classico gioco survival horror Alone in the Dark Questa lettera d’amore per l’innovativa versione originale permette di vivere una storia angosciante attraverso gli occhi di uno dei due protagonisti. Gioca come Edward Carnby o Emily Hartwood ed esplora nuove ambientazioni, combatti mostri, risolvi rompicapi e scopri le scomode verità della villa di Derceto. Nel sud degli anni 20, lo zio di Emily Hartwood è scomparso. Così, Emily si imbarca insieme all’investigatore privato Edward Carnby in un viaggio nella villa di Derceto, un ricovero per malati mentali dove qualcosa si annida nell’oscurità. Incontrerai gli strani residenti, reami da incubo, pericolosi mostri per scoprire infine un diabolico male. Ti aspetta un’avventura che metterà alla prova le tue certezze, spingendoti ai limiti della realtà, del mistero e della follia. Di chi ti puoi fidare? A chi credere? Quale sarà la tua prossima mossa?

Alone in the Dark verrà lanciato il 20 marzo per Xbox Series X/S, PS5 e PC dopo aver subito un altro ritardo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.