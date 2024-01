Son and Bone: annunciato il nuovo FPS a tema dinosauri per PS5 di Team Kill Media

Lo sviluppatore di Quantum Error TeamKill Media ha annunciato lo sparatutto in prima persona a tema dinosauri Son and Bone per PlayStation 5 che verrà lanciato nel 2024. La storia inizia in una fattoria a Patchwork, nel Montana, con lo sceriffo Sam Judge inviato a dare la caccia ad alcuni banditi e salvare un ostaggio. Tuttavia, alla fine viene trasportato in un mondo preistorico brulicante di dinosauri e deve combattere per sopravvivere e ritornare. Insieme a un fucile e un fucile d’assalto, Sam può anche giustiziare i dinosauri a mani nude, compreso strappare il corno di un triceratopo e pugnalarlo con lo stesso.

A differenza di Quantum Error, che adottava un approccio più horror cosmico, il gameplay di Son and Bone è molto più simile a Serious Sam. Sviluppato su Unreal Engine, il filmato del gameplay è stato catturato su PC, indicando una possibile uscita in futuro. Di seguito una panoramica del gioco, tramite TeamKill Media:

Quando una fattoria locale a Patchwork, nel Montana, viene attaccata da un gruppo di famigerati banditi, lo sceriffo Sam Judge decide di consegnarli alla giustizia con ogni mezzo necessario e di salvare l’ostaggio che hanno preso. Ma nel suo viaggio, attraverso le misteriose motivazioni di coloro che insegue, Sam si ritrova trasportato in un altro mondo invaso da creature preistoriche, dinosauri e ora deve lottare per la sua vita per tornare sulla terra.

Son and Bone è previsto su PlayStation 5 nel 2024. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.