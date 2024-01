Stumble Guys arriva su Xbox il 23 gennaio

Il gioco battle royale free-to-play Stumble Guys verrà lanciato per Xbox Series e Xbox One tramite Microsoft Store il 23 gennaio, ha annunciato lo sviluppatore Scopely. I preordini per uno “Stumble Bundle” da €4,99 sono ora disponibili anche tramite Microsoft Store. Include 1.600 gemme, la skin “Sei Taishogun” e le Orme “Slime”. Trovate il trailer qui sopra. Ecco una panoramica del gioco, tramite Scopely:

Unisciti a milioni di giocatori mentre raggiungi la vittoria in questa divertente battaglia reale multiplayer ad eliminazione diretta! Sei pronto a entrare nel caos corrente? Correre, inciampare, cadere, saltare e vincere non è mai stato così divertente!

Caratteristiche

Schiva gli ostacoli e combatti i tuoi avversari : corri, inciampa e cadi contro un massimo di 32 giocatori e combatti in gare a eliminazione diretta, eliminazione per sopravvivenza e gioco di squadra in diverse mappe, livelli e modalità di gioco. Sopravvivi al divertente caos multiplayer e taglia il traguardo prima dei tuoi amici per qualificarti per il turno successivo, guadagnando divertenti premi e stelle mentre continui a giocare e vincere in Stumble Guys !

Gioca con amici e familiari : crea il tuo gruppo multiplayer e gioca contro amici e familiari. Scopri chi corre più veloce, combatte con le migliori abilità e sopravvive al caos!

Sblocca e migliora il tuo gameplay : personalizza e personalizza il tuo Stumbler scelto con emote, animazioni e passi speciali . Mostra il tuo stile e la tua personalità unici mentre inciampi verso la vittoria.

Stumble Pass : ogni mese un nuovo Stumble Pass con nuove personalizzazioni dei contenuti e altri premi!

Esplora il mondo di Stumble Guys – Esplora il mondo di Stumble Guys con oltre 30 mappe, livelli e modalità di gioco che offrono ancora più modi di giocare e sperimenta la più veloce battaglia reale a eliminazione diretta multigiocatore. Unisciti alla festa e preparati a inciampare, cadere e conquistare la vittoria.

Stumble Guys è attualmente disponibile per PC tramite Steam, iOS tramite App Store e Android tramite Google Play. È prevista anche l’uscita per PlayStation 5 e PlayStation 4.