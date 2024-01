One Piece Pirate Warriors 4: disponibili i nuovi DLC

Per One Piece Pirate Warriors 4 è disponibile il DLC One Piece Film: Red pack include i personaggi Uta, Shanks e Koby, pronti a unirsi alle battaglie esplosive del gioco. Il DLC fa parte del Character Pass 2, ma può essere acquistato anche separatamente. Insieme al primo DLC, sempre oggi sarà pubblicato il DLC aggiuntivo Episodio 2, intitolato “Koby’s Combat Chronicles & Soul Map 2”, giocabile in single player. Questo nuovo contenuto è disponibile come parte del pacchetto Episodio aggiuntivo o può essere acquistato separatamente. Infine, mentre i personaggi saranno impegnati ad affrontare ondate di nemici potranno ascoltare la colonna sonora di One Piece Film: Red con il One Piece Film: Red Anime Song Pack, il terzo DLC acquistabile da oggi. La colonna sonora del film può essere selezionata nelle impostazioni e nella schermata di preparazione delle battaglie, appena prima di entrare in azione. Di seguito una panoramica del DLC di One Piece Pirate Warriors 4:

Uta (Film: Red) : la figlia adottiva di Shanks e un’amica d’infanzia di Rufy. Ora è una cantante famosa che vive sull’isola di Elegia e intende ricominciare la sua vita, libera dalle grinfie dei pirati, che lei tanto disprezza. Armata della sua splendida voce e dei poteri del frutto Canto Canto, può attivare il suo mondo di Uta e attaccare facendo rimbalzare le note musicali e i dolci che crea. Può anche trasformarsi nell’Uta Knight e volare liberamente nel campo di battaglia.

Shanks (Film: Red) : Shanks il "Rosso" è all'altezza del proprio nome, mentre ritorna come personaggio giocabile. Shanks è un abile spadaccino e un potente utilizzatore dell'Haki. Anni dopo aver lasciato sua figlia adottiva su Elegia, è tornato nel tentativo di salvare lei e l'isola da una fine tragica.

Koby (Film: Red): un tempo un soldato timido e timoroso, ma ora è diventato un leader rispettato nella Marina. Il suo ruolo attivo nell'unità SWORD lo guiderà a Elegia per indagare sull'influenza di Uta sui suoi abitanti. Koby combatte soprattutto corpo a corpo usando i Sei poteri. Sferrare i suoi attacchi più potenti aumenterà il morale e migliorerà gli attacchi di supporto.

