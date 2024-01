Intel offre nuove soluzioni di alto livello per mobile, desktop e edge computing al CES 2024

Intel ha annunciato oggi al CES 2024 la propria linea di processori per portatili e desktop di quattordicesima generazione, inclusi i nuovi potenti processori mobile serie HX e i processori desktop mainstream da 65 e 35 Watt. L’azienda ha inoltre presentato la nuova famiglia di processori mobile Intel Core serie 1, guidata dal processore Intel Core 7 150U, per sistemi PC portatili mainstream thin-and-light ad alte prestazioni. Di seguito la dichiarazione di Roger Chandler, vice president e general manager, Enthusiast PC and Workstations, Client Computing Group di Intel:

La famiglia di processor Intel Core di quattordicesima generazione è pensata per portare le massime prestazioni e funzionalità di piattaforma sia agli utenti comuni, sia a quelli più avanzati . Gli appassionati che lavorano in mobilità possono oggi godere della migliore esperienza mobile con i nostri processori serie HX. Gli utenti mainstream potranno godere di una maggiore efficienza e di solide funzionalità di piattaforma grazie ai nostri processori desktop da 65 e 35 Watt di nuova generazione.

Il lancio di questi nuovi processori mobile e desktop al CES si affianca alla gamma di nuovi sistemi basati su Core Ultra da parte dei partner di Intel, inaugurando l’era degli AI PC e portando l’intelligenza artificiale ovunque. Che siano alla ricerca di potenti dispositivi mobile o di desktop, mainstream o per un utilizzo avanzato, basati su Intel Core di quattordicesima generazione, o che siano alla ricerca di nuovi PC AI basati su Core Ultra, Intel ha la soluzione appropriata per tutti gli utenti di PC. I nuovi processori Intel Core mobile serie HX di quattordicesima generazione sono progettati per gamer, creatori di contenuti e professionisti che necessitano di livelli elevati di prestazioni di calcolo e richiedono la mobilità offerta da un laptop. Il prodotto di punta è il Core i9-14900HX, dotato di otto performance core (P core) e 16 efficient core (E core), e in generale la serie HX combina la migliore connettività della categoria con incredibili prestazioni single e multi-thread. I creatori di contenuti potranno inoltre godere di un balzo in avanti nelle prestazioni grazie al 50% in più di E-core nei processori Core i7-14700HX. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

