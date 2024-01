realme annuncia il nuovo slogan Make it real

Il 2024 è iniziato con un importante annuncio da parte di Sky Li: il fondatore e CEO di realme ha infatti dato il via all’anno del rebranding di realme. L’operazione è stata confermata nuovamente oggi in occasione dell’evento in anteprima “Hey Flagship, Meet Periscope” a Las Vegas, dove realme ha riconfermato il proprio impegno nei confronti dei giovani utenti per consentire loro di vivere esperienze tecnologiche che superino le aspettative, spostando così il proprio focus oltre le prestazioni e il design, concentrandosi più ampiamente sull’intera esperienza del brand e del prodotto. All’inizio di quest’anno, nell’illustrare la nuova missione, il posizionamento e il nuovo spirito del brand, il CEO Sky Li ha dichiarato che realme cesserà di essere un brand “orientato alle opportunità” per concentrarsi maggiormente sullo sviluppo del brand stesso, e questo cambiamento guiderà lo sviluppo strategico dell’azienda in futuro.

Secondo Canalys, il mercato globale degli smartphone dovrebbe riprendersi nel 2024, raggiungendo 1.17 miliardi di unità vendute. In questa prospettiva, realme desidera consolidare il proprio impegno nei confronti dei giovani utenti, chiarendo il posizionamento delle sue tre linee di prodotti e aderendo alla sua linea “No Leap, No Launch”. realme incrementerà gli investimenti in ricerca e sviluppo e i talenti, portando avanti l’innovazione tecnologica su tre pilastri fondamentali: prestazioni, immagine e design, puntando a più di 100 mercati con un focus particolare su 15 mercati nei prossimi cinque anni, per diventare il brand tecnologico di riferimento per i giovani utenti, consentendo loro di vivere esperienze tecnologiche che superino le aspettative. Il rebranding seguirà il nuovo slogan “Make it real” che, pur mantenendo lo spirito del precedente “Dare to Leap”, come annunciato in occasione del Media Preview Event 2024 a Las Vegas, si concentrerà maggiormente sui giovani utenti per comprendere e soddisfare al meglio le loro esigenze di utilizzo con l’obiettivo di offrire un cambiamento tangibile nella loro quotidianità. Il primo prodotto che verrà presentato seguendo questo nuovo spirito sarà la serie realme 12 Pro, la prima fotocamera flagship con teleobiettivo ufficialmente presentata al realme 2024 Media Preview Event.

