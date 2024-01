Like a Dragon Infinite Wealth: SEGA e Druski annunciano una collaborazione

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno collaborato con l’attore e comico Druski per un nuovo trailer live action di Like a Dragon: Infinite Wealth, uno dei titoli più attesi del 2024. Lascia che Druski ti guidi tra le spiagge stupende e il lato oscuro del paradiso in questo enorme GDR. Il nuovo titolo della serie di Yakuza, Like a Dragon: Infinite Wealth, arriverà il 26 gennaio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Windows e Steam (PC).

Due eroi incredibili uniti dalla mano del destino, o forse qualcosa di più sinistro… Ichiban Kasuga, un inarrestabile sfavorito che ha ben chiaro cosa significhi riemergere dopo aver toccato il fondo, e Kazuma Kiryu, un uomo dalla volontà spezzata che affronta i suoi ultimi giorni. Goditi un combattimento unico nel suo genere con battaglie GDR dinamiche e frenetiche in cui il campo di battaglia stesso diventa la tua arma e non ci sono regole. Spassatela in Giappone ed esplora tutto ciò che le Hawaii possono offrirti in un’avventura così grande da ricoprire tutto il Pacifico.

Articoli Consigliati Prince of Persia The Lost Crown è provabile gratuitamente tramite una demo Prince of Persia The Lost Crown Recensione: la battaglia di Sargon per salvare il Tempo

Like a Dragon: Infinite Wealth arriverà il 26 gennaio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Windows e Steam (PC). I pre-order dell’edizione fisica e digitale della Standard Edition, della Digital Deluxe Edition e della Digital Ultimate Edition includono il Pacchetto Potenziamento eroe e lavori speciali, che aiuta i giocatori a salire di livello più rapidamente, oltre a prevedere un Set Lavori speciali che fornisce l’accesso ai lavori Linebacker e Asso del tennis.