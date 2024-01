THE400 Mini: Retro Games Ltd e Plaion annunciano la riproduzione in versione mini dell’Atari 400

L’editore PLAION e il produttore di home computer rivisitati Retro Games Ltd, hanno annunciato che THE400 Mini, una mini-ricreazione moderna del pionieristico home computer apparso per la prima volta nel 1979, sarà disponibile in tutto il mondo il 28 marzo 2024 ed è ora disponibile per il pre-ordine al prezzo di €119,99.

In arrivo con alcuni dei videogiochi più iconici e importanti dell’epoca, già pre-installati, THE400 Mini è stato creato utilizzando la tecnologia moderna per replicare in modo autentico l’Atari 400 in una scala pari al 50% rispetto all’home computer originale.

Per coloro che desiderano rivivere le esperienze di gioco degli anni ’70 e ’80, THE400 Mini include il THECXSTICK, una riproduzione migliorata e aggiornata dell’iconico joystick Atari CX40 per un tocco di nostalgia in più. Questo nuovo controller è dotato di ulteriori sette pulsanti funzione integrati e di USB, per renderlo compatibile con un’ampia gamma di piattaforme.

Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, quello che potete vedere in cima alla notizia, qui sotto alcune foto del prodotto.

Ha dichiarato Paul Andrews, Managing Director di Retro Games Ltd.:

“Vantiamo una ricca storia nella creazione di home computer rivisitati e iconici e speriamo vivamente che THE400 Mini diventi una parte importante di questa tradizione. L’home computer originale è stato per molti un vero e proprio mito del gaming e per noi è importante ricreare le macchine che hanno contribuito a definire l’industria dei videogiochi e che pertanto meritano di essere conservate. Crediamo che i collezionisti appassionati e i fan dei giochi retrò apprezzeranno il nostro lavoro e dovrebbero prendersi il tempo di scoprire qualche Easter Egg mentre intraprendono un viaggio nei giochi degli anni ’70 e ’80. Siamo entusiasti di collaborare con Retro Games Ltd. per la realizzazione di questo progetto”.

Ha dichiarato Stuart Chiplin, Head of Commercial Evaluations di PLAION:

“Siamo entusiasti di collaborare con Retro Games Ltd. per riportare in vita una macchina iconica che ha rappresentato molto per tanti. I ricordi più cari del passato devono essere trattati con rispetto, cura e attenzione: THE400 Mini è stato progettato per mantenere l’aspetto e l’atmosfera dell’home computer originale, beneficiando al tempo stesso di una progettazione e di una realizzazione solide e di un’ossessione per la cura dei dettagli”

Le caratteristiche chiave includono:

Una riproduzione in dimensioni ridotte dell’Atari 400 dallo stile inconfondibile, che emula l’intera gamma Atari a 8 bit, dal 400 all’800XL, e la home console Atari 5200.

dell’Atari 400 dallo stile inconfondibile, che emula l’intera gamma Atari a 8 bit, dal 400 all’800XL, e la home console Atari 5200. È inclusa anche una riproduzione del classico joystick Atari CX40 , con sette pulsanti funzione aggiuntivi perfettamente integrati.

, con sette pulsanti funzione aggiuntivi perfettamente integrati. La possibilità per i giocatori di caricare i propri giochi tramite una chiavetta USB, con supporto per cartucce, dischi e cassette ROM.

tramite una chiavetta USB, con supporto per cartucce, dischi e cassette ROM. I giocatori possono utilizzare la funzione rewind per tornare indietro nel tempo e possono salvare i loro giochi.

Uscita TV HD tramite HDMI , con compatibilità a 50/60 Hz.

, con compatibilità a 50/60 Hz. 5 porte USB che consentono di aggiungere una tastiera moderna, joystick aggiuntivi e altro ancora.

Aspetto e sensazioni del 1979: THE400 Mini è stato realizzato con amore utilizzando la tecnologia moderna, dai colori unici della macchina originale alle texture autentiche della custodia in plastica e della tastiera a membrana: non è stato fatto alcun compromesso rispetto all’iconico look and feel degli anni ’70 dell’Atari 400 originale.

PLAION e Retro Games Ltd. annunciano inoltre la disponibilità di un joystick indipendente denominato THECXSTICK, che sarà venduto al prezzo di €29,99. THE400 Mini sarà disponibile su Atari.com per i clienti nordamericani e presso i migliori retailer di tutto il mondo al prezzo di €119,99 a partire dal 28 marzo 2024.

Per maggiori informazioni su THE400 Mini potete visitare il sito ufficiale.