eFootball raggiunge 700 milioni di download

Konami ha annunciato oggi 11 gennaio che il suo titolo calcistico eFootball ha superato i 700 milioni di download in tutto il mondo.

Per celebrare questo traguardo, verrà implementata una campagna in-game con una serie di feature uniche. La campagna inizierà l’11 gennaio e terminerà il 1° febbraio. Durante queste tre settimane, sarà possibile riscattare come premio log-in uno speciale Player of the Week (POTW), uno a settimana – tre in totale. Durante tutta la campagna, inoltre, gli utenti potranno ricevere ogni giorno 1 Worldwide Chance Deal come bonus di accesso.

Obiettivi della campagna

Durante la campagna, gli utenti potranno partecipare a vari Tour Event, Challenge Event e campionati eFootball League per guadagnare fino a 200.000 GP, 210 monete e molto altro ancora

eFootball Championship Club Event: FC Bayern München

A dicembre 2023, KONAMI ha reso noti i dettagli di alcune importanti modifiche legate ai principali tornei eSport, introducendo l’eFootball Championship Club Event.

Gli eFootball Championship Club Event vedranno gli utenti di tutto il mondo competere in qualificazioni regionali in-game che si concluderanno con finali che stabiliranno i giocatori che rappresenteranno ciascuno dei club in gara.

FC Bayern München Club Event inizierà lunedì 15 gennaio

AFC Asian Cup Qatar 2023 Commemorative Campaign

Grazie alla partnership di KONAMI con l’Asian Football Confederation, il gioco offrirà uno speciale omaggio log-in: 10 Chance Deal dedicati ad altrettante squadre dell’Asian Cup Qatar 2023.

A questi si aggiungeranno tre giocatori Epici provenienti da Malesia, Thailandia e Indonesia.

eFootball v.3.2.0 update

Ricordiamo che dicembre 2023 ha visto l’arrivo dell’update 3.2.0 e l’introduzione di una serie di nuove feature, tra cui l’inedita modalità “My League”, l’evoluzione della modalità Co-op e mini game log-in. Questo ha permesso agli utenti di godere della più ampia gamma di funzionalità per il gioco dalla sua nascita.