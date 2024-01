Call of Duty MWIII e Warzone: dettagli della stagione 1 Reloaded

Activision ha rilasciato i dettagli della stagione 1 Reloaded per Call of Duty MWIII e Warzone.

La battaglia si espande con l’arrivo della Stagione 1 Reloaded per Call of Duty Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone. L’aggiornamento di metà stagione porta una nuova mappa multigiocatore 6v6 e nuove modalità di gioco, oltre all’introduzione del Multiplayer Ranked. Sarà possibile inoltre affrontare la Champion’s Quest e un nuovo Gulag Public Event in Warzone e combattere contro un nuovo Warlord in Zombies.

Oltre a due nuove armi, alla modalità multigiocatore a tempo limitato The Boys e all’Event Challenge, c’è molto da aspettarsi quando la Stagione 1 Reloaded verrà lanciata il 17 gennaio alle 18.00 su tutte le piattaforme.

Qui sotto i dettagli delle novità in arrivo:

Panoramica Modern Warfare III:

Nuova mappa multigiocatore 6v6 . I giocatori potranno schierarsi a Rio , una nuova mappa Core che sfida gli Operatori in uno scontro in un centro commerciale di lusso.

. I giocatori potranno schierarsi a , una nuova mappa Core che sfida gli Operatori in uno scontro in un centro commerciale di lusso. Team Gunfight, Infected, Headquarters . I player potranno cimentarsi in queste tre nuove modalità multigiocatore.

I player potranno cimentarsi in queste tre nuove modalità multigiocatore. The Boys LTM e Challenge Event . Sarà possibile giocare a Uccisione Confermata in versione Supe’d Up con potenziamenti e ottenere ricompense di gioco per il completamento di attività in The Boys: Supe Siege Event Challenge.

Sarà possibile giocare a Uccisione Confermata in versione Supe’d Up con potenziamenti e ottenere ricompense di gioco per il completamento di attività in The Boys: Supe Siege Event Challenge. Multiplayer Ranked. I giocatori potranno sfidarsi come i professionisti e scalare le classifiche e le divisioni di abilità, in un gioco competitivo 4v4 con le stesse regole utilizzate dalla Call of Duty League.

Panoramica Warzone:

Champion’s Quest . I giocatori potranno ottenere la Champion’s Domination completando una nuova missione in Urzikstan. Affrontando questa sfida in più parti, sarà possibile dare il via a un finale di partita devastante.

. I giocatori potranno ottenere la Champion’s Domination completando una nuova missione in Urzikstan. Affrontando questa sfida in più parti, sarà possibile dare il via a un finale di partita devastante. Evento pubblico di visione notturna nel Gulag . I player saranno chiamati a combattere al buio usando il visore notturno in questo evento pubblico che spegne le luci del Gulag.

. I player saranno chiamati a combattere al buio usando il visore notturno in questo evento pubblico che spegne le luci del Gulag. Cassa d’armi . Un nuovo obiettivo Cassa d’armi è disponibile per la prima volta nel Battle Royale! I giocatori possono ora combattere per una singola cassa d’armi nascosta in un’area di ricerca all’inizio di ogni partita, per rendere più vivace lo start del game.

. Un nuovo obiettivo Cassa d’armi è disponibile per la prima volta nel Battle Royale! I giocatori possono ora combattere per una singola cassa d’armi nascosta in un’area di ricerca all’inizio di ogni partita, per rendere più vivace lo start del game. Nuova estrazione. I giocatori possono ora effettuare un’estrazione dal match prima del tempo con l’aiuto di una Covert Exfil, offrendo una nuova condizione di vittoria per coloro che sono in grado di pagare il prezzo per l’uscita… se riusciranno a ottenerla!

Panoramica Zombies:

Nuovo Signore della Guerra. Un nuovo Signore della Guerra entra nella Zona di Esclusione sotto forma di Dokkaebi. Sconfiggendola, i giocatori potranno ottenere un bottino di alto livello.

Potete trovare maggiori informazioni nel blog post dedicato.

Qui sotto il tweet ufficiale, con l’elenco delle novità in arrivo su Call of Duty MWIII e Warzone.

The battle expands with Season 1 Reloaded 🔥 https://t.co/a2ke6XvH7a 🗺 New Core MP Map Rio

💻 Team Gunfight, Headquarters & Infected Modes

🥇 #MW3 Ranked Play

🏆 Champion’s Quest in Urzikstan

🧟‍♂️ New Zombies Warlord Dokkaebi

💥 ‘The Boys’ return with a limited-time mode & more! pic.twitter.com/K8YZKIcscw — Call of Duty (@CallofDuty) January 10, 2024