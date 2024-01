The Last of Us: Isabela Merced sarà Dina nella serie

Dopo gli annunci di Kaitlyn Dever che interpreterà Abby e di Young Mazino nei panni di Jesse, HBO ha svelato oggi un nuovo membro del cast per la stagione 2 della serie di The Last of Us. Si tratta di Isabela Merced, statunitense di origine peruviane classe 2001, nota soprattutto per il di CJ Martin nella serie televisiva di Nickelodeon, 100 cose da fare prima del liceo e di Dora nel film live-action tratto dalla serie animata. Merced interpreterà il ruolo di Dina, uno spirito libero il cui affetto ad Ellie sarà messo alla prova dalla brutalità del mondo in cui vivono.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale pubblicato da HBO, che mostra la nuova attrice che entra a far parte del cast della serie tratta dal gioco Naughty Dog.

Isabela Merced has joined the cast of the HBO Original series #TheLastofUs for Season 2. @TheLastofUsHBO pic.twitter.com/IRRD3HLemd — Max (@StreamOnMax) January 11, 2024

Queste le parole di Craig Mazin e Neil Druckmann (Produttori esecutivi/Co-creatori/Scrittori/Direttori):

“Dina è cordiale, brillante, selvaggia, divertente, morale, pericolosa e immediatamente amabile. Si può cercare all’infinito un attore che incarni senza sforzo tutte queste cose, oppure si può trovare subito Isabela Merced. Non potremmo essere più orgogliosi di averla nella nostra famiglia”.

Ricordiamo che la serie The Last of Us qui in Italia è trasmessa in esclusiva su Sky e Now TV. Al momento si sa che la seconda stagione entrerà in produzione quest’anno, con uscita indicativamente per il 2025.