Alienware: novità dal CES 2024

Novità nella famiglia Alienware, in occasione del CES 2024 di Las Vegas, che entra in nuove arene con il debutto di notebook, periferiche e monitor sviluppati per soddisfare tutti i giocatori.

Pensati per raggiungere un nuovo pubblico, ma con DNA Alien, ovvero sempre innovativi per tecnologia, prestazioni e design, questa la nuova gamma di prodotti Alienware:

Tre nuovi notebook per il gaming: Alienware m16 R2, ridisegnato; l’ultra-premium x16 R2; il gigante delle prestazioni, l’m18 R2.

Alienware m16 R2, ridisegnato; l’ultra-premium x16 R2; il gigante delle prestazioni, l’m18 R2. Raddoppio della famiglia QD-OLED con due monitor unici nel loro genere: Alienware AW3225QF e AW2725DF ( a questo link

con due monitor unici nel loro genere: Alienware AW3225QF e AW2725DF ( Nuovi Alienware Pro Wireless Keyboard e Pro Wireless Mouse, che segnano l’ingresso di Dell nel settore delle periferiche di gioco professionali. ( a questo link

Qui sotto tutti i dettagli, attraverso i comunicati ufficiali:

Alienware m16 R2

Dopo gli apprezzamenti per i prodotti lanciati lo scorso anno, la community Alienware ha condiviso alcuni suggerimenti per rendere l’m16 ancora migliore.

Una delle richieste era di creare un notebook potente, in grado di eseguire i giochi più impegnativi, ma allo stesso tempo facilmente trasportabile. Ingegneri e designer hanno raccolto la sfida e hanno lavorato duramente per creare un prodotto che soddisfacesse questi requisiti e introducesse nuove funzionalità sul mercato. Il risultato: m16 R2, un notebook da gioco riprogettato che privilegia le prestazioni, la flessibilità e la portabilità, mantenendo i vantaggi di Alienware.

Per raggiungere questo equilibrio sono stati introdotti cambiamenti coraggiosi: per rendere l’m16 R2 più facile da trasportare è stata completamente riprogettata e ottimizzata una nuova soluzione termica, adattando il raffreddamento Cryo-tech e rendendolo più efficiente in uno spazio più piccolo. Il risultato finale è stato un flusso d’aria più efficiente del 43% rispetto al modello precedente.

La rimozione del ripiano termico ha ridotto la profondità del portatile del 15% rispetto alla generazione precedente: ora il nuovo notebook da 16″ entra facilmente in un piccolo zaino e lascia spazio prezioso sulla scrivania per il mouse, la tastiera e il monitor da gioco.

Un’altra richiesta riguardava la luminosità; ecco perché è stato aggiunto un tasto di scelta rapida che nasconde l’m16 R2, consentendogli di mimetizzarsi nell’ambiente circostante. La modalità Stealth è una nuova funzione richiesta dagli utenti che ritenevano che gli effetti di luce fossero fonte di distrazione. Ora basta un rapido tocco del tasto di scelta rapida F2 per rendere la retroilluminazione della tastiera bianca, spegnere tutte le altre zone di illuminazione di AlienFX e spostare la modalità prestazioni su Quiet per ridurre il rumore della ventola.

E quando è il momento di giocare e sfruttare tutta la potenza dei processori Intel® Core™ Ultra H Series di m16 R2 e della grafica mobile NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Series (fino a RTX 4070), che offrono una potenza sufficiente per eseguire i giochi più recenti a frame rate elevati, basta disattivare la modalità Stealth con un nuovo tocco. La tecnologia di upscaling DLSS 3.5 AI di NVIDIA e la riduzione della latenza di NVIDIA Reflex offrono frame rate più elevati, una migliore qualità dell’immagine e la latenza più bassa senza richiedere maggiore potenza.

Il supporto Dolby Atmos aggiunge un ulteriore livello di immersione: i doppi altoparlanti aggiornati dell’m16 R2 riproducono un suono spaziale che permette di sentire ogni passo, esplosione o sussurro con profondità e realismo.

Il gioco è reso più fluido da un display QHD+ a 240 Hz con un aspect ratio 16:10 che offre una grafica straordinaria con dettagli nitidi e colori ricchi e precisi. I giocatori professionisti potranno apprezzare l’elevata frequenza di aggiornamento che garantisce un gioco fluido e senza interruzioni.

Ecco una sintesi dei principali aggiornamenti apportati all’m16 R2:

ingombro ridotto grazie all’eliminazione del ripiano termico sul retro, per far sì che l’m16 R2 entri facilmente in uno zaino;

tasto di scelta rapida per la modalità Stealth, che consente agli utenti di oscurare rapidamente il dispositivo e non essere distratti dall’illuminazione RGB;

ampia batteria da 90 Whr con NVIDIA Advanced Optimus per il trasferimento intelligente della potenza per ottimizzare il bilanciamento della potenza tra CPU e GPU, in modo da non doversi preoccupare di trovare la presa di corrente più vicina. Quando è il momento di collegarsi, l’m16 R2 può caricarsi all’80% in soli 35 minuti tramite Express Charge 2.0;

Processori Intel® Core™ Ultra H Series per un’alimentazione efficiente; le GPU mobili NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Series per prestazioni elevate per eseguire sia i giochi moderni con frame rate elevati che i carichi di lavoro AI più impegnativi.

Alienware x16 R2

L’anno scorso è stato presentato il portatile da gioco più avanzato di Alienware, caratterizzato da uno chassis sottile interamente in metallo, da una configurazione a sei altoparlanti, da un’illuminazione posteriore a 100 micro-LED e da un touchpad illuminato in RGB.

Il raffinato Alienware x16 R2 rafforza questo status con prestazioni più elevate e un migliore raffreddamento. A prima vista, il nuovo modello ha lo stesso design accattivante del precedente, ma il suo interno nasconde numerosi aggiornamenti.

Progettato per ottenere prestazioni di altissimo livello, x16 R2 vanta fino a 175W di potenza grafica dedicata con regolazione della tensione a 12 fasi, in aggiunta alla nuovissima tecnologia dei processori Intel® Core™ Ultra. In combinazione con GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop, raggiunge una potenza totale di 220 W, consentendo di giocare ai giochi più impegnativi e dando agli utenti la tranquillità di sapere che dispongono della tecnologia più recente e più avanzata.

Questa una sintesi degli aggiornamenti apportati al modello x16 R2:

La soluzione di raffreddamento Alienware Cryo-tech più avanzata di sempre, completa di tecnologia Vapor Chamber e della interfaccia termica Element 31 su CPU e GPU;

Immagini più veloci per tutti grazie al display a 240 Hz offerto di default; immagini ultra vivide con Dolby Vision, filtro ComfortView Plus per la luce blu e un tempo di risposta di 3 ms per mantenere fluidi i movimenti durante il gioco;

Le più alte velocità di memoria di qualsiasi sistema Alienware con memoria LP-DDR5X fino a 7467 MT/s;

Storage più grande per salvare più cose con opzioni fino a 8TB.

Alienware m18 R2

Dotato di un processore Intel Core i9-14900HX di 14a generazione e di una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop, Alienware m18 R2 promette prestazioni superiori, capacità di overclocking e miglioramenti significativi dell’efficienza della capacità termica. Tutto questo è reso possibile dalla soluzione di raffreddamento Cryo-tech di Alienware con Element 31 applicato sia alla CPU che alla GPU e una camera di vapore aggiornata che spinge fuori l’aria in modo più efficiente.

Con le prestazioni e la capacità di archiviazione (fino a 10 TB) più elevate di sempre tra i portatili Alienware, Alienware m18 R2 è pensato per coloro che apprezzano le prestazioni superiori senza essere confinati in una tradizionale postazione da battaglia.

Caratteristiche presenti nell’intera gamma di notebook Alienware

La tecnologia di upscaling NVIDIA DLSS 3.5 AI alimentata da Tensor Cores per offrire frame rate più elevati e una migliore qualità dell’immagine senza richiedere maggiore potenza;

AWCC 6.1, la nuova versione di Alienware Command Center che aggiunge una serie di funzionalità ispirate dal feedback dei clienti;

Webcam FHD aggiornata ora con supporto HDR per migliorare la gamma dinamica e preservare i dettagli per contrastare la forte illuminazione dello sfondo e assicurando che i soggetti siano esposti correttamente; microfoni potenziati dall’intelligenza artificiale per migliorare la qualità della voce eliminando i suoni ambientali, in modo che la voce risulti nitida e chiara;

Connettività di nuova generazione fino a funzionalità Wi-Fi 7 e velocità Ethernet fino a 2 volte superiori con connessioni Ethernet a 5GHz per ridurre il ritardo e aumentare la stabilità della connessione;

Pannelli dotati di ComfortView Plus, la tecnologia basata sull’hardware per ridurre le emissioni di luce blu senza influire sulle prestazioni o sulla qualità delle immagini;

Windows 11 Home e accesso a centinaia di giochi di alta qualità con un mese di Xbox Game Pass Ultimate incluso.

Alienware Command Center

L’anno scorso è stata lanciata una nuova versione di Alienware Command Center (AWCC 6.0), un hub software centralizzato che consente di controllare l’illuminazione del laptop, le macro, i profili acustici e molto altro ancora. Nel corso dell’ultimo anno sono stati apportati numerosi miglioramenti, rispondendo alle richieste dei clienti. Oltre ad abilitare la modalità Stealth, AWCC 6.1 offre agli utenti la possibilità di attivare/disattivare le funzioni automatiche, aggiunge un interruttore MUX grafico integrato e integra EA Play e Xbox Game Pass.

AWCC 6.0 è disponibile sui sistemi Alienware di ultima generazione e sui prodotti di terze parti che utilizzano Windows 10 e Windows 11.

Prezzi e disponibilità

*Al momento del lancio saranno disponibili alcune configurazioni, mentre altre lo saranno in un secondo momento.

Alienware m16 R2: primo lancio l’11 gennaio 2024 con una configurazione a partire da $1,649.99 (US) ; ulteriori configurazioni saranno disponibili più avanti, con un entry model a partire da circa $1,499 (US)

primo lancio l’11 gennaio 2024 con una configurazione a partire da ; Alienware x16 R2 in arrivo prossimamente a partire da circa $2,099.99 (US)

in arrivo prossimamente a partire da circa Alienware m18 R2 sarà lanciato l’11 gennaio 2024 a partire da circa $1,899.99 (US); le configurazioni 4080 e 4090 saranno presto disponibili

2. Alienware presenta al CES 2024 il nuovo Pro Wireless Mouse e la nuova Pro Wireless Keyboard

Al CES 2024 Alienware debutta nelle periferiche gaming con i nuovi Alienware Pro Wireless Mouse e Alienware Pro Wireless Keyboard, prodotti wireless che insieme ai nuovi laptop da gioco e ai monitor QD-OLED primi nel loro genere sono pensati per soddisfare le esigenze dei giocatori più competitivi e i professionisti degli esports.

Alla progettazione hanno collaborato oltre 100 atleti di esports di tutto il mondo, tra cui il Team Liquid, partner di lunga data di Alienware e squadra di maggior successo nella storia degli esports.

Il mouse Alienware Pro è stato ottimizzato per garantire prestazioni e comfort

Per i giocatori professionisti un mouse deve essere reattivo, comodo e offrire una lunga durata della batteria. Per questo, Alienware Pro Mouse è stato dotato dei componenti più performanti, come i DPI, e una frequenza di polling, ovvero la frequenza con cui i dati vengono inviati da un mouse a un dispositivo, più performante.

Più alta è la frequenza di polling, più spesso il mouse comunica al computer la sua posizione. Ciò si traduce in una risposta e una precisione più rapide e in un cursore del mouse dall’aspetto più fluido quando si punta o ci si sposta sullo schermo (simile ai vantaggi di un monitor ad alta frequenza di aggiornamento). Quando i millisecondi contano, l’Alienware Pro Mouse garantisce una velocità di polling wireless di 4KHz (tempo di risposta di 0,25ms) e di 8KHz (0,125ms) con cavo, un enorme passo avanti rispetto al massimo di 1KHz di molti mouse da gioco attuali.

Per quanto riguarda il design, sempre seguendo le indicazioni degli atleti professionisti di esport, è stata realizzata una forma simmetrica arrotondata adatta a tutti i tipi di presa (palmo, artiglio, polpastrello) e alle dimensioni delle mani. E’ stato individuato il peso perfetto (meno di 60 g per una sensazione di ultraleggerezza) per bilanciare mobilità e stabilità e un ulteriore passo avanti nel design è stato fatto incorporando un alloggiamento per il dongle.

Una volta perfezionato il design, si è lavorato per garantire la rapida registrazione di ogni clic e la sensazione di coerenza per ogni utente, sperimentando le esclusive tastiere a forza magnetica con interruttori ottici. La loro forza magnetica consente al Pro Mouse di garantire tempi di rimbalzo più rapidi, ovvero il tempo necessario all’interruttore per registrare un clic del mouse, e di migliorare la velocità di clic evitando l’impuntamento dei pulsanti.

Inoltre, Alienware Pro Mouse è stato dotato di un sensore all’avanguardia per offrire una velocità di tracciamento di 650 IPS, un’accelerazione di 50G e fino a 26.000 DPI per un tracciamento preciso e costante durante il gioco.

Altre key features:

Durata della batteria: 32 ore con polling a 4KHz o 120 ore con polling a 1KHz. Una ricarica USB-C di cinque minuti consente di ottenere sei ore di gioco con polling a 1Khz e un indicatore LED segnala l’esaurimento della batteria.

32 ore con polling a 4KHz o 120 ore con polling a 1KHz. Una ricarica USB-C di cinque minuti consente di ottenere sei ore di gioco con polling a 1Khz e un indicatore LED segnala l’esaurimento della batteria. Piedini in PTFE senza additivi: materiale resistente con una sensazione di morbidezza soddisfacente.

materiale resistente con una sensazione di morbidezza soddisfacente. Design della rotella di scorrimento in alluminio: Premium e leggero.

Premium e leggero. Personalizzazione a 6 pulsanti : Mappatura dei tasti di scelta rapida e delle macro, compresa la commutazione dei DPI e dei profili.

: Mappatura dei tasti di scelta rapida e delle macro, compresa la commutazione dei DPI e dei profili. Doppia connettività : connessione wireless o via cavo a 2,4 GHz.

: connessione wireless o via cavo a 2,4 GHz. La modalità Battery Saver estende la durata del mouse Pro riducendo la frequenza di polling da 4KHz a 1KHz.

estende la durata del mouse Pro riducendo la frequenza di polling da 4KHz a 1KHz. Materiali sostenibili: 82% di plastica riciclata post-consumo.

La nuova tastiera Alienware Pro Wireless Keyboard

I giocatori professionisti hanno bisogno di spazio per muoversi e di una disposizione dei tasti che non ostacoli le prestazioni. Il fattore di forma compatto e personalizzato al 75% della tastiera Alienware Pro è la soluzione ideale per i giocatori che vogliono ottimizzare lo spazio in giochi competitivi come Counter-Strike 2 senza sacrificare le funzioni o inciampare in tasti inutili.

Molta ricerca è stata fatta anche per progettare i key switches lineari personalizzati più avanzati. Gli switches meccanici lineari Alienware hanno una forza di azionamento precisa di 40 g per registrare rapidamente gli input e offrire un suono e una sensazione immensamente soddisfacenti.. L’attivazione rapida e la pressione fluida dei tasti e la durata della batteria della Pro Keyboard – 72 ore con RGB al 50% o 798 ore con RGB disattivato su una connessione wireless a 2,4 Ghz – permetteranno lunghe sessioni di gioco.

La fluidità della pressione dei tasti è il risultato di un materiale POM (poliossimetilene) a basso attrito sullo stelo, mentre due strati in silicone eliminano l’eco e producono un tono gradevolmente profondo. Gli switches trasparenti con guide luminose convogliano la luce verso l’alto per fornire un bagliore RGB vibrante e uniforme per ogni tasto.

La tastiera Pro è stata progettata per supportare la maggior parte degli switches a 5 e 3 pin, in modo che i professionisti che hanno set di switches propri possano sostituirli a caldo sulla tastiera Alienware Pro. In questo modo, possono personalizzare la sensazione degli interruttori sulla tastiera, utilizzando lo strumento di estrazione incluso.

La piastra superiore della tastiera è realizzata in alluminio della serie 7000, il più duro e resistente tra quelli in commercio; i keycaps in PBT a doppio colpo sono testati per 100 milioni di attuazioni e stampati a colori (non verniciati) per resistere allo sbiadimento. Sul fondo della tastiera Pro Keyboard sono presenti una lunga striscia di silicone e piedini in silicone per impedire lo scivolamento accidentale e che possono anche essere regolati per ottenere un angolo di digitazione confortevole.

Altre caratteristiche della tastiera Pro Keyboard:

72 ore (RGB al 50%, 2,4GHz) o 798 ore (RGB spento, 2,4GHz) di durata della batteria offrono ai giocatori la tranquillità necessaria per affrontare le maratone di gioco.

Connettività tri-mode con opzioni di connettività wireless a 2,4 GHz, Bluetooth 5.1 e USB-C. È possibile connettersi a tre dispositivi Bluetooth contemporaneamente e passare da uno all’altro con il semplice tocco di un pulsante.

La frequenza di polling di 1KHz che garantisce tempi di risposta costanti in entrambe le opzioni di connettività, con cavo o tramite la nostra connessione dongle wireless a 2,4GHz.

Utilizzo di materiali sostenibili e la tastiera realizzata con il 47% di plastica riciclata post-consumo.

Il potenziale dei Gears con Alienware Command Center

Ciascuna di queste nuove periferiche può collegarsi all’ecosistema di gioco ed essere facilmente gestita tramite Alienware Command Center 6.1 (AWCC), un hub centralizzato che consente di accedere rapidamente a impostazioni quali profili e temi specifici per il gioco, illuminazione AlienFX e molto altro.

Alcune delle principali funzioni abilitate da AWCC 6.1:

La modalità Battery Saver estende la durata della tastiera Pro Keyboard spegnendo l’illuminazione RGB a una percentuale di batteria definita dall’utente.

Raggruppa i DPI e le frequenze di polling del mouse Pro in base alle proprie preferenze.

Disabilita le scorciatoie da tastiera per evitare una distrazione che potrebbe portare alla fine del gioco su Pro Keyboard.

Aggiorna facilmente il firmware di Pro Mouse/Pro Keyboard e dei dongle.

Un aggiornamento del software – in arrivo subito dopo il lancio – renderà disponibili ulteriori profili integrati per il Pro Mouse.

Alienware Pro Wireless Keyboard e Pro Wireless Mouse sono disponibili nei colori Lunar Light e Dark Side of the Moon.

Prezzi e disponibilità

Disponibili in Nord America l’11 gennaio 2024

Alienware Pro Wireless Keyboard sarà disponibile a partire da $199.99 (US)

sarà disponibile a partire da Alienware Pro Wireless Mouse sarà disponibile a partire da $149.99 (US)

3. Alienware raddoppia la famiglia QD-OLED con due novità mondiali presentate al CES 2024

Alienware continua ad innovare con i due nuovi monitor Alienware 32 4K QD-OLED Gaming Monitor (AW3225QF) e Alienware 27 360Hz QD-OLED Gaming Monitor (AW2725DF), due nuovi display da gioco avanzati che ampliano la celebre e pluripremiata famiglia QD-OLED che ha debuttato per la prima volta al CES 2022.

Il monitor da gioco Alienware 32 4K QD-OLED (AW3225QF)

Il monitor AW3225QF, vincitore del CES Innovation Award 2024, unisce bellezza e prestazioni per un’esperienza visiva di altissimo livello. Il pannello QD-OLED curvo 4K è stato realizzato intenzionalmente per ridurre i riflessi e catturare una visione periferica più ampia con contrasti infiniti, neri reali e luminanza di picco fino a 1000 nit per un’esperienza visiva più confortevole.

Progettato per soddisfare le esigenze dei videogiocatori o dei creator che necessitano della migliore qualità visiva 4K, il monitor AW3225QF vanta una veloce frequenza di aggiornamento nativa di 240 Hz, un tempo di risposta da grigio a grigio di 0,03 ms2, Dolby Vision® HDR e VESA DisplayHDR True Black 400. La tecnologia Dolby Vision® HDR garantisce un’immagine sorprendente e più realistica, con una luminosità incredibile, un contrasto più ampio, colori più vividi e dettagli più nitidi. Il Dolby Vision® permette di ottenere luci fino a 40 volte più luminose e neri 10 volte più scuri rispetto a un’immagine standard, oltre a colori mai visti prima su uno schermo, per immergervi completamente nel vostro intrattenimento preferito.

Il monitor AW3225QF è compatibile con NVIDIA G-SYNC, convalidato da NVIDIA per offrire una buona esperienza di frequenza di aggiornamento variabile (VRR) per giochi senza strappi e senza rallentamenti.

Se non si usa il PC, l’HDMI 2.1 FRL (Fixed Rate Link) ad alta larghezza di banda consente ai giocatori di ottenere prestazioni a 120 Hz dalle più recenti console di gioco di nuova generazione a risoluzione 4K, con supporto VRR e bassa latenza automatica per una reattività del controller di prima classe.

L’esperienza può essere ulteriormente migliorata attivando la modalità console dedicata, che implementa la mappatura dei toni basata sulla sorgente per una prestazione HDR ottimizzata. Inoltre, la compatibilità eARC consente l’utilizzo di diffusori Dolby Atmos o di qualsiasi altra soundbar dotata di porta eARC senza la necessità di cavi ottici aggiuntivi che ostacolino l’estetica.

Velocità senza pari con il monitor da gioco Alienware 27 360Hz QD-OLED

Altro vincitore del CES Innovation Award 2024, l’AW2725DF è pensato per giocatori agonisti e gli streamer che cercano il meglio della tecnologia QD-OLED. Combinando una velocità da competizione con prestazioni cromatiche sbalorditive in una risoluzione QHD, questo monitor consente di reagire alle situazioni di gioco ad alta velocità con una frequenza di aggiornamento nativa fino a 360Hz. Il suo tempo di risposta da grigio a grigio di 0,03 ms2 consente un movimento chiaro e una risposta dei pixel quasi istantanea, così da eliminare sfocature e ghosting. Inoltre, grazie alla tecnologia VESA DisplayHDR True Black 400, i colori e la nitidezza sono straordinariamente ricchi ed è dotato della tecnologia AMD FreeSync™ Premium Pro e VESA AdaptiveSync.

Con un design pensato per i giocatori, questo monitor offre un supporto ergonomico completamente regolabile per qualsiasi configurazione della scrivania, abbinato a una base esagonale ridotta al minimo per lasciare più spazio alle periferiche. Il flusso d’aria è massimo grazie alle prese d’aria di raffreddamento a 360 gradi per le lunghe maratone di gioco,

Superiorità del display

Quando si parla di QD-OLED ci si riferisce all’integrazione delle migliori qualità dell’OLED con l’incredibile luminosità insita nella tecnologia Quantum Dot, che consente di ottenere un’accuratezza dei colori e un contrasto migliori per un’esperienza visiva superiore. La struttura a tre strati di Quantum Dot dei monitor Alienware consente ai pixel blu di autoemettersi e a uno strato di nanoparticelle QD di creare gli altri colori che si vedono sullo schermo.

I monitor AW3225QF e AW2725DF possiedono un rapporto di contrasto infinito per un incredibile dettaglio cromatico e una riproduzione video priva di disturbi, coprono rispettivamente il 99% e il 99,3% del gamut DCI-P3 e hanno una precisione cromatica Delta E < 2 che garantisce prestazioni sorprendenti.

ComfortView Plus di Dell, una soluzione hardware integrata certificata TUV che riduce la luce blu nociva senza sacrificare i colori fedeli, garantisce il benessere degli occhi durante le maratone di gioco.

Sia l’AW3225QF sia l’AW2725DF sono dotati di una garanzia hardware limitata di 3 anni contro il burn-in degli OLED, per garantire la massima tranquillità durante il gioco.

Sostenibilità

I monitor Alienware vengono consegnati in una scatola di cartone riciclato appositamente progettata per permettere la riduzione dell’uso di schiuma EPE (polietilene espanso), l’eliminazione dei fermagli in plastica, di essere certificata FSC4 utilizzando cartone riciclato al 100% e una maniglia in plastica riciclabile,

Sia l’AW3225QF che l’AW2725DF sono realizzati con l’85% di plastica PCR (Post-consumer Recyclable) e il supporto è in alluminio riciclato al 100%.

Prezzi e disponibilità

Disponibile in Nord America dall’11 gennaio 2024

Alienware 32 4K QD-OLED Gaming Monitor (AW3225QF) a partire da $1,199.99 (US)

Alienware 27 360Hz QD-OLED Gaming Monitor (AW2725DF) a partire da $899.99 (US)