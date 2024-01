HP: novità dal CES 2024

Per il CES 2024 HP ha annunciato:

la sua innovativa gamma di PC, monitor e periferiche progettati per re-immaginare il modo in cui interagiamo e viviamo con la tecnologia

il nuovo portafoglio prodotti dedicato al gaming delle famiglie OMEN e HyperX.

Notizie in evidenza:

– Il PC portatile da gioco più personalizzato di HP, l’OMEN Transcend 14 Gaming Laptop PC, offre una portabilità senza precedenti a giocatori e creativi con prestazioni eccezionali, soluzioni AI locali e basate su cloud e una straordinaria grafica personalizzabile.

– HyperX presenta la tastiera meccanica da gioco senza utensili più personalizzabile al mondo sul mercato, la Alloy Rise Keyboard.

– Progettato per mantenere l’attenzione sul gioco, il monitor da gioco OMEN Transcend 32 è il monitor da gioco più avanzato al mondo con la capacità di passare senza problemi da un dispositivo all’altro e di trascinare e rilasciare i file da un dispositivo all’altro grazie alla tecnologia brevettata OMEN Gear Switch.

Qui sotto tutti i dettagli, dal comunicato stampa:

In occasione del CES 2024, HP Inc. (NYSE: HPQ) ha presentato il suo portafoglio di prodotti per il gioco più personalizzato, con innovazioni che riguardano i marchi OMEN e HyperX. I nuovi laptop, gli accessori e il software sono tutti progettati per lavorare insieme e creare un ecosistema di gioco senza soluzione di continuità, in modo che i giocatori possano concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: giocare.

“L’informatica continua a diventare sempre più personale e questo è particolarmente vero nella comunità dei videogiocatori”, ha dichiarato Josephine Tan, Senior Vice President & Division President of Personal Systems Gaming Solutions, HP Inc. “Che si tratti di un portatile da gioco, di un monitor o di un accessorio, HP ha sviluppato una soluzione personalizzabile e su misura per le vostre esigenze”.

Gioco alla velocità della luce con capacità creative avanzate

Coloro che apprezzano uno stile di vita basato sul gioco desiderano macchine versatili in grado di gestire il rigore dei giochi AAA di alto livello e allo stesso tempo le prestazioni necessarie per gestire attività creative impegnative dal punto di vista visivo, dai progetti multitasking all’utilizzo di solide piattaforme creative. Realizzato specificamente per il gioco e il lavoro creativo, anche per gli studenti, l’OMEN Transcend 14 Gaming Laptop è dotato di un display OLED avanzato, di un corpo elegantemente sottile e di componenti interni di qualità superiore, che costituiscono il portatile da gioco da 14 pollici più fresco e leggero al mondo.

Il nuovo OMEN Transcend 14 dà vita a uno stile di gioco ibrido con:

– Display eccezionalmente vivido: Immersivo per il gioco e perfetto per la creazione di contenuti, questo straordinario dispositivo è dotato di un display OLED IMAX Enhanced Certified da 2,8K 120Hz VRR per dettagli incredibili e colori vibranti e fedeli alla realtà. Il primo portatile da gioco al mondo con una tastiera RGB stampata in cielo e priva di reticoli estende l’esperienza dei colori vibranti oltre lo schermo.

– Design lussuoso e compatto: I giocatori vogliono una potenza significativa in un design facilmente trasportabile. Questo dispositivo pesa 1.637 g, con un’autonomia della batteria fino a 11,5 ore e un adattatore PD 140W Type-C che rende la ricarica in movimento più facile che mai.

– Velocità epica grazie all’intelligenza artificiale: massimizzate la vostra esperienza con un processore Intel® Core™ Ultra 9 185H7 e una GPU NVIDIA® GeForce® RTX™ 4070 Laptop, per giocare senza fatica con i giochi più recenti o gestire attività ad alta intensità di calcolo. Gli streamer e i giocatori possono sfruttare la NPU del dispositivo e i plugin OpenVINO™ per OBS studio per rendere lo streaming e il gameplay più fluidi che mai, con un miglioramento fino al 24,6% dei fotogrammi al secondo (FPS).8 Sfruttate appieno l’Auto Dynamic Refresh Rate (DRR) in OMEN Gaming Hub per un’esperienza di gioco più fluida, passando automaticamente da una frequenza di aggiornamento all’altra a seconda del contenuto e della modalità di alimentazione, che può migliorare la durata della batteria fino al 7%. La durata della batteria può aumentare fino al 20% in modalità ECO.

– Rivoluzione termica: Nessuno vuole mani roventi quando gioca, crea o lavora. Il telaio riprogettato utilizza il flusso d’aria in entrata per creare una zona pressurizzata con una camera di vapore per la dissipazione diretta del calore attraverso le prese d’aria posteriori. Questa innovazione termica, progettata in collaborazione con la tecnologia di flusso a doppio canale di Intel9 , ha prodotto il portatile da gioco da 14 pollici più freddo al mondo1 , in grado di raggiungere una pressione statica 4 volte superiore con una capacità termica di 80 W in una base di 12 mm10.

– Aumenta il gioco e la produttività: Perfetto per gli studenti giocatori, OMEN Transcend 14 offre sia capacità di AI locale grazie ai suoi processori Intel® e NVIDIA®, sia AI integrata con Otter.ai per funzioni come la trascrizione in diretta e le didascalie in tempo reale durante le riunioni o le lezioni, una funzione di registrazione per la trascrizione dell’audio e note generate dall’AI11.

– Il primo portatile da gioco al mondo con audio ottimizzato da HyperX:12 Il team audio di HyperX ha lavorato a stretto contatto con gli ingegneri di OMEN Transcend 14 per mettere a punto le prestazioni audio del portatile, elevando la chiarezza e il bilanciamento dello spettro per migliorare l’esperienza audio complessiva del gioco, assicurando che i dettagli più sottili non vengano messi in ombra dai suoni più forti.

HP ha inoltre aggiornato il PC portatile da gioco OMEN Transcend da 16,1 pollici con l’aggiunta di un’opzione di display OLED da 2,5K 240Hz, nonché il PC portatile da gioco OMEN da 16,1 pollici e il PC portatile da gioco Victus da 16,1 pollici, tutti aggiornati con processori Intel® Core™ i7 HX.

PC portatile da gioco OMEN Transcend 14

PC portatile OMEN Transcend 16 Gaming PC portatile OMEN 16 Gaming PC portatile Victus 16 Gaming PC portatile

Un’esperienza di gioco personalizzata e senza interruzioni con HyperX

La connettività senza soluzione di continuità è una parte fondamentale dell’esperienza delle cuffie wireless di ogni giocatore. Dopo i primi portatili da gioco dello scorso anno con un modulo incorporato per l’accoppiamento audio intuitivo e una soluzione a latenza ultrabassa (ULL), il nuovissimo OMEN Transcend 14 ha alzato la posta in gioco con un’opzione in bundle per il primo portatile da gioco al mondo con connettività ULL a 2,4 GHz per le cuffie wireless HyperX Cloud III.13 Questo permette ai giocatori di passare facilmente dal PC alla console. La sua semplice configurazione consente a chiunque di immergersi in un’esperienza di gioco impeccabile con un audio eccezionale, fin dall’inizio.

Le nuove offerte progettate per il livello successivo di personalizzazione di HyperX includono:

– Piccole, compatte e potenti:14 Le cuffie HyperX Cloud Mini sono state concepite per gli appassionati di giochi più giovani, per offrire un’esperienza sonora confortevole e sicura, con funzionalità di limitazione del volume per garantire un’esperienza uditiva più sicura. Disponibili sia in versione cablata che wireless, entrambe vantano un audio coinvolgente e un pratico microfono con funzione “flip-to-mute” con compatibilità multipiattaforma. Il controller HyperX Clutch Tanto Mini Wired è una scelta leggera che promette un facile accesso a tutti i pulsanti e i controlli standard, oltre a essere compatibile con le console Xbox Series X|S, PC, Steam Deck e dispositivi Android, con un interruttore per la modalità mobile e un jack stereo da 3,5 mm per le cuffie cablate.

– Costruita per la personalizzazione e la customizzazione: La prima tastiera hot-swap con design montato su guarnizione di HyperX, la tastiera HyperX Alloy Rise Keyboard è disponibile nelle opzioni full-size e 75% con tasti freccia dedicati. Dotata di interruttori lineari HyperX pre-lubrificati e di Keycaps HyperX PBT preinstallati, presenta un’illuminazione RGB potenziata con un sensore di luce ambientale per la regolazione automatica della luminosità, garantendo una visualizzazione ottimale. La tastiera è dotata della memoria onboard firmata HyperX, che consente ai giocatori di salvare 10 profili di tastiera direttamente sulla tastiera per impostazioni personalizzate in movimento. Costruite per una personalizzazione ancora maggiore, le tastiere sono dotate di interruttori hot-swap, piastre superiori magnetiche, badge pack, una nuova collezione 3D a tema mitico e una struttura robusta che garantisce durata e flessibilità.

– Prestazioni elevate con un ingombro ridotto: Il nuovo HyperX Pulsefire Haste 2 Mini, un mouse da gioco compatto, è stato progettato per i giocatori che apprezzano strumenti ultraleggeri e ad alte prestazioni, e offre un’impressionante durata della batteria fino a 100 ore. È dotato di un sensore HyperX 26K ad alta precisione, connettività a doppia modalità wireless, interruttori HyperX a prova di polvere e nastro di presa adattabile per una maneggevolezza superiore.

– Pronti per il viaggio: Gli zaini da gioco HyperX Knight e Delta offrono un posto dove riporre in modo sicuro i laptop e gli accessori da gioco, grazie al poliestere durevole e resistente agli agenti atmosferici, ai classici colori HyperX e alle dimensioni conformi alla maggior parte delle compagnie aeree per il trasporto a mano, per giocare in viaggio.

L’apice della tecnologia dei display da gioco

Sia che siate giocatori profondamente immersi in un mondo digitale, sia che siate creatori che ne concepiscono uno nuovo, avete bisogno di un dispositivo in grado di tenere il passo e di spingersi oltre il limite del possibile. Spinto dall’incessante desiderio di offrire un’esperienza trasformativa, il monitor OLED da gioco OMEN Transcend 32 UHD 240Hz è il monitor da gioco più avanzato al mondo e offre ai giocatori:

– Un mare di novità: È il primo monitor da gioco al mondo con porte USB commutabili indipendenti16 , che consente di passare da un dispositivo all’altro o di utilizzare le funzioni KVM incredibilmente intelligenti per trascinare e rilasciare file tra i dispositivi. Il primo monitor da gioco OLED al mondo con alimentazione USB-C da 140 W.17 Permette di godere appieno dell’audio dei giochi e della musica grazie al primo monitor da gioco al mondo con audio sintonizzato da HyperX,18 che include un equalizzatore a 10 bande completamente personalizzabile all’interno di OMEN Gaming Hub.

– Immagini mozzafiato: L’azione non è mai stata così intensa sullo schermo grazie alla tecnologia del pannello QD-OLED che consente un rapporto di contrasto di 1.500.000:119 con un pannello 4K UHD, una frequenza di aggiornamento di 240 Hz20 e un tempo di risposta di 0,3 ms.21 È il primo monitor OMEN dotato di Dolby Vision e i giochi compatibili offrono un’esperienza HDR davvero magnifica. È il primo display OMEN a essere certificato con VESA DisplayHDR True Black 400, che offre una gamma dinamica fino a 50 volte superiore e un miglioramento di 4 volte nel tempo di salita rispetto a DisplayHDR 1000.22

– Lunga vita e prosperità: La durata del pannello è di vitale importanza per gli OLED e la tecnologia OMEN Tempest Monitor Cooling risolve i problemi di burn-in, con una garanzia di 3 anni per la massima tranquillità.

Prezzi e disponibilità:

– Il PC portatile da gioco OMEN Transcend 14 sarà disponibile per il preordine a partire dall’8 gennaio 2024 su HP.com a un prezzo di partenza di 1.499,99 dollari. Il dispositivo dovrebbe essere disponibile anche su BestBuy.com.

– OMEN Transcend 16 Gaming Laptop PC con i più recenti processori Intel e un display OLED sarà disponibile dal 10 gennaio 2024 su HP.com a un prezzo di partenza di 1.899,99 dollari.

– Il PC portatile da gioco OMEN 16 sarà disponibile dal 10 gennaio 2024 su HP.com a un prezzo di partenza di 1.199,99 dollari.

– Il PC portatile da gioco Victus da 16,1 pollici dovrebbe essere disponibile a febbraio su HP.com a un prezzo di partenza di 1.199,99 dollari.

– Le cuffie HyperX Cloud Mini sono previste per la primavera del 2024 al prezzo di 49,99 dollari.

– Il controller HyperX Clutch Tanto Mini Wired dovrebbe essere disponibile nella primavera del 2024 al prezzo di 39,99 dollari.

– La tastiera da gioco HyperX Alloy Rise sarà disponibile nella primavera del 2024 su HyperX.com al prezzo di 199,99 dollari.

– La tastiera da gioco HyperX Alloy Rise 75 sarà disponibile nella primavera del 2024 al prezzo di 169,99 dollari.

– La top plate di HyperX Alloy Rise dovrebbe essere disponibile nella primavera del 2024 al prezzo di 39,99 e 49,99 dollari.

– HyperX Linear & Tactile Switch Pack dovrebbero essere disponibili nella primavera del 2024 su HyperX.com al prezzo di 24,99 dollari.

– HyperX Badge Packs dovrebbero essere disponibili nella primavera del 2024 al prezzo di 24,99 dollari.

– HX3D Mythic Themed Collection dovrebbe essere disponibile a febbraio con un prezzo di listino compreso tra 14,99 e 49,99 dollari.

– HyperX Pulsefire Haste 2 Mini dovrebbe essere disponibile a gennaio al prezzo di 79,99 dollari.

– HyperX Delta Gaming Backpack dovrebbe essere disponibile a febbraio al prezzo di 39,99 dollari.

– HyperX Knight Gaming Backpack dovrebbe essere disponibile a febbraio al prezzo di 69,99 dollari.

– Il monitor da gioco OMEN Transcend 32 dovrebbe essere disponibile nel corso dell’anno. I prezzi saranno comunicati in prossimità della disponibilità.