Switch 2: azienda audio svela per sbaglio la sua uscita a settembre?

Oggi giovedì 11 gennaio, in un comunicato stampa, un’azienda di elettronica audio avrebbe confermato che Switch 2 uscirà settembre, salvo poi correggere il tiro dichiarando di aver “tirato a indovinare”.

Altec Lansing, azienda produttrice di altoparlanti e cuffie fondata nel 1927, ha annunciato di essersi assicurata la licenza per far rivivere il classico software di cheat gaming GameShark, ora noto come AI Shark. L’annuncio ha rapidamente attirato l’attenzione però per motivi diversi dal nuovo software, proprio relativa all’affermazione del lancio della prossima console Nintendo.

Secondo Altec, “il lancio ufficiale [di Ai Shark] è previsto in concomitanza con il Nintendo Switch 2 nel settembre 2024”.

Tuttavia, un portavoce di Ai Shark si è successivamente rimangiato la dichiarazione e ha affermato di aver “tirato a indovinare” sulla finestra di lancio.

Ricordiamo che Nintendo non ha ancora detto nulla di ufficiale riguardo l’uscita del successore di Switch, ma sempre più rumor puntano a questo 2024 come anno d’uscita.

Non è chiaro se Altec Lansing sia al corrente delle tempistiche di lancio della prossima console di Nintendo. Tuttavia, In ogni caso, la scorsa estate VLG aveva riferito che i kit di sviluppo per lo “Switch 2” erano nelle mani di importanti studi partner, con un lancio previsto per la fine del 2024.

Qui sotto il tweet di Jason Schreier che cita la news di IGN riguardo all’eventuale uscita a settembre di Switch 2. Come sempre, non essendo news ufficiale, prendete il tutto con le pinze.

FYI: An Ai Shark spokesperson tells me they're just guessing about the next Nintendo console's release date https://t.co/CqPE9oBSDr — Jason Schreier (@jasonschreier) January 11, 2024