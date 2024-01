Sand Land: annunciata la data di lancio, attivi i preordini

SAND LAND (trovate qui il nostro Provato) verrà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 e PC tramite Steam il 25 aprile in Giappone e il 26 aprile in tutto il mondo, hanno annunciato l’editore Bandai Namco e lo sviluppatore ILCA. I preordini fisici e digitali sono ora disponibili. Il gioco sarà disponibile nelle seguenti edizioni:

Standard (fisico, digitale) – € 59,99

Una copia del gioco

Contenuto scaricabile bonus preordine “ Survival ist Camo Pack”: personalizza i veicoli con tre colori speciali. I colori possono essere applicati a tutti i veicoli personalizzabili. (La personalizzazione del colore del veicolo sarà disponibile dopo aver sbloccato il Paint Shop a Spino.)

Edizione Deluxe (digitale) – € 69,99

Una copia del gioco

Contenuto scaricabile bonus preordine “Survivalist Camo Pack”

Contenuto scaricabile

“Set di mobili per la mia stanza: Base militare” – (Disponibile dopo aver sbloccato il negozio di mobili a Spino.)

“Set di mobili per la mia stanza: nascondiglio” – (Disponibile dopo aver sbloccato il negozio di mobili a Spino.)

“Pacchetto Demone della Velocità” – Armi da carro armato e sei materiali di consumo.

“Set di decalcomanie Belzebù” – Cinque adesivi per carri armati.

Pacchetto da collezione (fisico, Bandai Namco Store – esclusivo) – € 129,99

Una copia del gioco

Contenuto scaricabile bonus preordine “Survivalist Camo Pack”

Statuetta di Belzebù personalizzabile esclusiva del gioco di SH Figurarts

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Tuffati in un mondo desertico dove l’estrema carenza d’acqua affligge umani e demoni. Gioca e vivi l’avventura del Principe dei Demoni, Belzebubù, dello sceriffo Rao e del demone Shif alla ricerca della Fonte Leggendaria nascosta nel deserto. In questo GDR d’azione vestirai i panni di Belzebubù, il Principe dei Demoni protagonista della storia. Guida la tua banda di improbabili eroi ed esplora il leggendario mondo di SandLand sviluppato da Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball e Dr. Slump. Assembla con astuzia e immaginazione carri armati e altri veicoli da pilotare nelle tue avventure sfruttando una vasta gamma di componenti e combinazioni. Costruisci la tua base operativa fino a farla diventare una fiorente città, con l’aiuto dei personaggi che incontrerai esplorando il deserto sconfinato nel corso della storia.

Sand Land arriverà il 26 aprile su PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC.