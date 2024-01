Fantasy Kommander Eukarion Wars arriva su Steam il 18 gennaio

AgeofGames, in collaborazione con Troglobytes Games e Untold Games, è orgogliosa di rivelare la data di lancio di Fantasy Kommander: Eukarion Wars. L’epico gioco di strategia a turni sarà disponibile su PC tramite Steam il 18 gennaio 2024. Di seguito una panoramica del gioco:

Immergiti in battaglie epiche: Scopri la storia attraverso quattro campagne

Fantasy Kommander invita i giocatori a immergersi in un regno isometrico di ispirazione medievale, caratterizzato da una grafica pre renderizzata in stile anni ’90 per un’esperienza nostalgica che catapulterà gli appassionati del genere in uno dei veri classici del nostro tempo. Comandate eserciti, padroneggiate le complessità del sistema di combattimento e dipanate una trama avvincente in quattro campagne piene di eroi, missioni e nemici formidabili. Le battaglie si svolgono su mappe esagonali, regolate dal sistema di simulazione tattica proprietario “Archangelus”. Schierate una vasta gamma di unità, da centinaia di soldati a personaggi unici come macchine da guerra, potenti arcieri, sacerdoti, cavalleria e draghi. Ogni unità, simile ai classici personaggi dei giochi di ruolo, possiede caratteristiche e abilità distinte che possono essere migliorate grazie all’esperienza guadagnata sul campo di battaglia.

Scopri nemici misteriosi: Conquista regni, e diventa per sempre vittorioso

Nei panni di un valoroso generale in mezzo a una guerra devastante, i giocatori riceveranno messaggi dall’Imperatore Karl e dal Gran Consiglio dei Maghi, che li guideranno alla scoperta di un misterioso nemico che trama nell’ombra. Tre potenti Eroi sono al fianco dei giocatori, in rappresentanza di Umani, Elfi e Nani, pronti ad assistere nelle prove, nelle sfide e nei trionfi attraverso il grande Impero di Adamantia e le misteriose terre inesplorate. Ogni campagna comprende battaglie multiple con obiettivi crescenti, che offrono oro, punti fama e vari vantaggi in caso di successo. Con un complesso sistema di combattimento, una narrazione coinvolgente e oltre 70 unità uniche, Fantasy Kommander promette una ricca esperienza di gioco.

Fantasy Kommander: Eukarion Wars sarà disponibile su PC tramite Steam a partire dal 18 gennaio 2024.