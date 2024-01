Solium Infernum disponibile il fine settimana gratuito del test multiplayer

League of Geeks, gli sviluppatori del celebre gioco di strategia indie Armello, hanno appena annunciato che Solium Infernum (trovate qui il nostro Provato) aprirà le porte questo fine settimana ai giocatori con il testing preliminare multigiocatore aperto a tutti. Gli amanti della strategia possono unirsi ora al testing multigiocatore su Steam fino al 14 gennaio e godersi per la prima volta l’esperienza di partite asincrone uniche prima del rilascio ufficiale il 14 febbraio 2024.

Oltre alle partite multigiocatore asincrone i giocatori possono provare le partite in tempo reale (matchmaking privato o pubblico) e imparare come si gioca a Solium Infernum nella prima delle nove “Cronache”, nuovissimi scenari per giocatore singolo ricchi di storia, rivisitazione dell’originale da parte di League of Geeks. Solium Infernum è un gioco ricco di intricate strategie politiche basate su inganni, sotterfugi e tradimenti ambientato all’inferno. Questo testing multigiocatore aperto a tutti permette ai giocatori di scegliere un Arcidemone dell’inferno e creare partite da giocare contro amici per testare la propria amicizia. Questa è anche l’occasione per testare rigorosamente le funzionalità multigiocatore prima dell’uscita. Di seguito una panoramica:

Nei panni di uno degli otto grandi Arcidemoni dell’inferno, i giocatori devono superare in astuzia e manovra i loro rivali per reclamare il trono infernale vacante, attraverso la padronanza di una diabolica strategia politica e militare. Con una serie di tattiche che attendono il loro comando, i giocatori bleffano, tradiscono e seminano tradimenti sul loro cammino verso la vittoria. Solium Infernum introduce diverse opzioni di gioco, da sessioni per giocatore singolo che possono durare dalle 2-4 ore fino a epiche partite multigiocatore a sei giocatori, che possono durano settimane, in cui basta giocare per pochi minuti ogni giorno.

Solium Infernum verrà distribuito su PC tramite Steam il 14 febbraio 2024.