Granblue Fantasy Relink: la demo è finalmente disponibile

La demo gratuita di Cygames per Granblue Fantasy: Relink (trovate qui il nostro Provato) è ora disponibile, offrendo ai giocatori PS4 e PS5. Offre 11 personaggi giocabili, tra cui Gran, Katalina, Charlotta, Narmaya, Siegfried, Zeta e altri. Ci sono anche modalità di assistenza per aiutare i nuovi giocatori ad imparare le basi. La demo offre la parte iniziale della modalità Storia e il Tutorial, che spiega le nozioni di base.

La modalità Quest prevede tre missioni da intraprendere ed è giocabile online. Il gioco offre oltre 100 missioni, inclusi i contenuti di fine gioco. Dopo il lancio riceverà aggiornamenti gratuiti con l’Ultimate Showdown contro Lucilius, un super boss, che sarà disponibile a inizio marzo. Ad aprile verranno aggiunti due nuovi personaggi giocabili, Seofon e Tweyen degli Eterni. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Granblue Fantasy è ambientato nel mondo celeste, un regno di cieli sconfinati punteggiati da una miriade di isole fluttuanti. Nel gioco, interpreterai il ruolo del comandante di una ciurma di navigatori dei cieli. Al tuo fianco, il piccolo drago Vyrn e una ragazza dai poteri misteriosi di nome Lyria. Insieme a una variopinta banda di campioni e reietti, salperai in direzione di Estalucia, una leggendaria isola situata oltre i confini dei cieli. Nella contrada celeste di Zegagrande, dove ogni isola è protetta dalle poderose creature primordiali, il vento ha cominciato a portare strane voci su una misteriosa organizzazione nota come la Chiesa di Avia. Fai luce su un groviglio di intrighi che si estende oltre i confini di Zegagrande e preparati a partecipare allo scontro che deciderà il destino dell’intero mondo celeste.

Granblue Fantasy: Relink verrà lanciato il 1° febbraio per PS4, PS5 e PC.

