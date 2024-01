Wo Long Fallen Dynasty: annunciata la data per la Complete Edition

Wo Long: Fallen Dynasty di Team Ninja riceverà una Complete Edition il mese prossimo. Verrà lanciata digitalmente per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC il 7 febbraio. A dicembre, è stato reso disponibile il terzo DLC del gioco, intitolato “Insurrezione di Jingxiang”.

La Complete Edition include il gioco base e tutti i DLC della storia, tra cui Battaglia di Zhongyuan, Conquistatore di Jiangdong e Insurrezione di Jingxiang. Contiene anche i set di armature DLC bonus Qinglong, Zhuque e Baihu. In esclusiva c’è un oggetto chiamato Shiji, che rivela la posizione delle bandiere sulla tua minimappa, rendendo più semplice rivendicarle e aumentare il morale. Inoltre, . dal 2 febbraio al 29 febbraio lo sviluppatore distribuirà gratuitamente il set di armature da guerra Genbu. Può essere richiesto dalla scheda Consegne nello stendardo militare al lancio della Complete Edition. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Wo Long Fallen Dynasty segue la drammatica storia, ricca di azione, di un soldato di milizia senza nome che combatte per la sopravvivenza in una versione dark fantasy della tarda dinastia Han in cui i demoni affliggono i Tre Regni. I giocatori combattono creature mortali e soldati facendo uso delle arti marziali Cinesi e dell’arte della spada, tentando di superare le avversità risvegliando il vero potere nascosto dentro di loro.

Caratteristiche

Demoni nel Regno

Un’ambientazione dark fantasy durante il tumultuoso periodo dei Tre Regni fa da sfondo alla strenua lotta per la sopravvivenza di un soldato della milizia durante la dinastia tardo Han infestata dai demoni. Una follia del genere non si era mai vista nei Tre Regni.

Risvegliate la forza interiore

Sconfiggete nemici mortali per risollevare il morale e risvegliare la forza interiore. Superate le avversità ricorrendo a nuove eccezionali strategie fra cui gli stili di battaglia basati sulle “Cinque Fasi”.

Wo Long Fallen Dynasty è disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One, Game Pass, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.