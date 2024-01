Yu-Gi-Oh! Duel Links festeggia il settimo anniversario con tante ricompense gratuite

Konami Digital Entertainment B.V. è lieta di annunciare i dettagli del 7° Anniversario di Duel Links e una campagna ricca di fantastiche ricompense. La Campagna Di Celebrazione Del 7° Anniversario di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS inizia il 12 gennaio e offre ai Duellanti un esclusivo bundle di regali celebrativi. Tra questi: carte iconiche Prismatic Foil Ultra Rare, 20 card pack, accessori speciali 7° Anniversario, Skill Ticket, carte personaggi e 1.000 Gemme. Le carte iconiche includono l’aggressiva Spada Rivelatrice. I Duellanti potranno ottenere gratuitamente questa carta SPEED DUEL in edizione Prismatic Foil Ultra Rara e, con lei, la nuova Carte abilità Spada Protettiva.

I Duellanti potranno inoltre ricevere un totale di tre Drago Bianco Occhi Blu Prismatic Foil Rarity edizione SPEED DUEL e una carta Scudo e Spada Prismatic Foil Rarity edizione RUSH DUEL. Le ricompense non si finiscono qui! Disponibili anche missioni speciali per il 7° Anniversario che potranno essere completate per ottenere icone commemorative 7° Anniversario per Yugi e Yuga e altre 777 Gemme. Per maggiori dettagli, visitate il sito ufficiale. Di seguito una panoramica:

Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, il titolo DUEL LINKS porta in vita il popolare gioco su dispositivi mobile e PC. I Duellanti possono rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri celebri personaggi del franchise Yu-Gi-Oh! in un videogioco ricco di azione basato su duelli competitivi con le carte.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS è disponibile su App Store per iPad, iPhone e iPod touch, su Google Play per dispositivi Android e per PC via Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.