realme presenta la serie 12 Pro

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita a livello globale, ha annunciato oggi, in occasione del suo Media Preview Event 2024 a Las Vegas, che la serie realme 12 Pro presenterà un teleobiettivo periscopico e avrà un design ispirato agli orologi di lusso. I partecipanti all’evento hanno potuto osservare in anteprima la serie realme 12 Pro, pensata per diventare leader nel comparto imaging nella sua categoria, inaugurando quello che realme considera il proprio “anno della fotografia”. Il fondatore e CEO di realme, Sky Li, ha recentemente annunciato che il 2024 sarà l’anno del rebranding dell’azienda, svelando il nuovo slogan “Make it real” che riposiziona il brand come punto di riferimento per gli utenti più giovani. La nuova direzione posiziona la serie numerica di realme come punto di riferimento per il comparto imaging di nuova generazione.

Secondo ricerche condotte da realme, gli utenti più giovani preferiscono teleobiettivi con zoom 3X o più. Per consentire zoom elevati in smartphone compatti, un teleobiettivo a periscopio è l’unica scelta possibile. Tuttavia, questa tecnologia presenta sfide tecniche e costi elevati, solitamente riservati a telefoni flagship. Con la serie realme 12 Pro, si colma questo divario e la tecnologia del teleobiettivo periscopico diventa disponibile a un pubblico più ampio di giovani utenti. realme ha sviluppato una soluzione esclusiva per il teleobiettivo per garantire immagini di alta qualità in varie condizioni, introdotta per la prima volta nel realme GT5 Pro lanciato nel novembre 2023. Questa tecnologia ha posizionato le prestazioni del teleobiettivo di realme GT5 come le più all’avanguardia nel settore. La serie realme 12 Pro adotterà lo stesso approccio, integrando un sensore di dimensioni competitive, una piattaforma dalle prestazioni elevate e un algoritmo innovativo per ottenere una resa delle immagini di qualità superiore.

La serie realme 12 Pro migliora la nitidezza e la stabilità delle riprese notturne, riducendo al minimo il flare e le immagini riflesse. Questo risultato è ottenuto grazie a una combinazione unica di OIS con inclinazione dei prismi, rivestimento con struttura a lunghezza d’onda ridotta e paraluce con motivo a onda, tecnologie utilizzate anche nel GT5 Pro. L’obiettivo è dotato di una modalità Ritratto 3X con una lunghezza focale dorata di 71 mm, che crea una profondità di campo naturalmente limitata, perfetta per questo tipo di scatti. Inoltre, la serie realme 12 Pro è leader nella sua categoria per quanto riguarda le capacità del teleobiettivo, offrendo uno zoom digitale fino a 120X.

La serie realme 12 Pro vanta il più grande sensore teleobiettivo a periscopio del segmento, con il sensore di punta OV64B, che batte la concorrenza ed è all’altezza di altre soluzioni flagship di alto livello. Con una dimensione di 1/2 pollici, il sensore misura più del doppio rispetto a quello del teleobiettivo di iPhone 15 Pro. Grazie alla maggiore apertura e alla presa di luce, il teleobiettivo della serie realme 12 Pro è quasi tre volte più sensibile alla luminosità rispetto a quello di iPhone 15 Pro.

La fotocamera principale della serie realme 12 Pro è dotata di Sony IMX890 OIS, che ottimizza la fotografia in notturna. Questa fotocamera ha un sensore da 1/1,56”, una lunghezza focale equivalente a 24 mm e un’ampia apertura f/1,8, che la rendono ideale per la fotografia nelle ore serali. Grazie al supporto OIS, è in grado di garantire una registrazione video stabile e di ottimizzare il rendimento delle foto. Inoltre, la serie realme 12 Pro è dotata di una fotocamera con teleobiettivo e ultra-grandangolare. Offre uno zoom lossless a 0,6x, 1x, 2x, 3x, 5x, garantendo un’esperienza fotografica con zoom lossless a tutta lunghezza focale paragonabile a quella di un dispositivo flagship.

realme, in collaborazione con Qualcomm, ha potenziato l’elaborazione delle immagini con l’algoritmo MasterShot. La serie realme 12 Pro è il primo e unico dispositivo del suo segmento a elaborare domini RAW, garantendo la massima nitidezza, gamma dinamica e realismo nei ritratti. L’algoritmo MasterShot omni-focale di nuova generazione è un’architettura di livello superiore che offre la più avanzata fotografia computazionale del segmento. Integra il LightFusion Engine per una maggiore nitidezza e tonalità, e il NightEye Engine per una fotografia notturna di alta qualità. La serie è inoltre dotata di un filtro esclusivo, che consente di catturare con facilità ritratti sorprendenti.

La serie realme 12 Pro vuole a offrire ai giovani utenti esperienze di imaging di nuova generazione e un design elegante. Oltre alle novità nel reparto di imaging, realme ha anche collaborato con Ollivier Savéo, maestro internazionale del design di orologi di lusso, per creare il design.Ollivier Savéo, noto per le sue competenze nella progettazione di orologi e gioielli di fascia alta, ha già collaborato con prestigiosi marchi di orologi svizzeri, tra cui Rolex, Roger Dubuis, Piaget, Breitling e Quentin. La sua esperienza ha giocato un ruolo fondamentale nella creazione del design che eleva la serie realme 12 Pro a nuovi livelli di raffinatezza. Ispirandosi agli orologi di lusso più tradizionali, realme e Ollivier Savéo hanno intrapreso un viaggio di decostruzione del design e creazione artigianale dell’orologio. Il risultato è stato la fusione di elementi raffinati nel design industriale della serie realme 12 Pro, ridefinendo il concetto di stile in questo settore.