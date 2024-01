Samsung annuncia il GalaxyXCover7 e Galaxy Tab Active5

Samsung Electronics ha annunciato i nuovi GalaxyXCover7 e Galaxy Tab Active5, smartphone e tablet dedicati al mondo enterprise, pronti ad affrontare le sfide quotidiane più difficili, incluso il lavoro sul campo e in prima linea che richiede versatilità, ottimizzazione e sicurezza. Entrambi i dispositivi offrono una migliore mobilità con connettività 5G, prestazioni ottimizzate del processore una memoria più ampia. Inoltre, XCover7 è dotato di una nuova potente fotocamera posteriore e dimensioni e risoluzione del display aumentate, mentre Tab Active5 include sia batterie sostituibili che la No Battery Mode, offrendo agli utenti la possibilità di lavorare con diverse impostazioni.

Secondo il report di IDC Marketscape Worldwide Rugged Mobile Devices 2023 Vendor Assessment, nel 2022 oltre un terzo (38%) delle aziende americane ha dichiarato di aver adottato dispositivi rinforzati, mentre un altro 38% di aziende ha dichiarato di volerne acquistare un maggior numero entro il 2023. Poiché i dispositivi mobili rinforzati sono affidabili, garantiscono alte prestazioni e durano nel tempo, possono soddisfare le esigenze di una vasta gamma di settori, tra cui l’industria manifatturiera, la sanità, la vendita al dettaglio e la pubblica amministrazione. Pertanto, la crescita nel mercato dei dispositivi rinforzati non mostra segni di rallentamento.

Jerry Park, EVP and Head of Global Mobile B2B Team, MX Business di Samsung Electronics, ha dichiarato:

Oggi i mercati affrontano sfide e opportunità mai viste prima, e quindi sono necessari dispositivi che stiano al passo con i loro bisogni sempre dinamici. Per questo motivo abbiamo introdotto Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5, i dispositivi più innovativi per la prima linea. Questi device non sono solo potenti e versatili, ma anche durevoli e sicuri; sono i compagni perfetti per i lavoratori che hanno bisogno di restare connessi, produttivi e al sicuro in ogni situazione.

Progettati per resistere a condizioni di lavoro difficili, Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 consentono ai lavoratori di utilizzare i propri smartphone e tablet senza preoccupazioni. Entrambi i dispositivi, insieme alla S Pen in dotazione con Tab Active5, sono classificati IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere, garantendo un livello di durabilità adatto ad ambienti di lavoro estremi come cantieri edili o magazzini al dettaglio. Progettato con requisiti certificati MIL-STD-810H, Galaxy XCover7 è progettato per resistere agli urti e alle cadute fino a 1,5 m, mentre il Galaxy Tab Active5 può resistere a cadute da 1,8 m quando si utilizza la custodia protettiva in dotazione.

Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 sono dotati rispettivamente di Corning Gorilla Glass Victus+ e Corning Gorilla Glass 5, che migliorano la durata e la resistenza ai graffi. I display consentono inoltre di regolare la sensibilità al tocco, rendendoli facili da usare per i lavoratori che indossano i guanti. Sono stati ampiamente testati per l’uso con disinfettanti. Con queste specifiche i dispositivi rinforzati Samsung Galaxy sono costruiti per resistere a condizioni meteorologiche avverse o rischi simili, rendendoli ideali per un’ampia varietà di lavoratori in prima linea. Nel mondo sempre più digitale di oggi, le aziende hanno bisogno che i lavoratori rimangano connessi e online. Galaxy XCover7 è stato aggiornato per fornire un 5G veloce e affidabile, anche con Wi-Fi 5, mentre Galaxy Tab Active5 offre 5G e Wi-Fi 6. Questa connettività all’avanguardia consente ai lavoratori di connettersi in modo più efficiente ed efficace.

Oltre ad una connettività senza interruzioni, Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 garantiscono un utilizzo facile e comodo. Il display da 6,6 pollici dell’XCover7 offre una maggiore superficie e risoluzione rispetto alle generazioni precedenti. Il display da 8,0 pollici di Tab Active5 permette una maggiore visibilità in condizioni esterne grazie alla maggiore luminosità del display e un’esperienza visiva più fluida con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Entrambi i dispositivi sono progettati per offrire un potente supporto aziendale pur mantenendo una struttura sottile e leggera per l’utilizzo sul posto di lavoro o in movimento.

I dispositivi rinforzati di Samsung Galaxy garantiscono la continuità del lavoro, fornendo ai lavoratori il supporto e la connettività di cui hanno bisogno, anche nelle condizioni di lavoro più difficili. Per le lunghe giornate sul campo o in fabbrica, i lavoratori che utilizzano sia Galaxy XCover7 che Tab Active5 possono sfruttare la ricarica rapida per ridurre il tempo sprecato tra una ricarica e l’altra e consentire una maggiore produttività. Entrambi i dispositivi sono inoltre dotati di batterie sostituibili, che riducono al minimo i tempi di inattività dentro e fuori dal luogo di lavoro.

Galaxy Tab Active5 può funzionare senza batteria in No Battery Mode. Ciò consente ai lavoratori di utilizzare il dispositivo ininterrottamente presso i chioschi o nei veicoli, preservando la salute della batteria in ambienti caldi. Galaxy XCover7 e Tab Active5 dispongono inoltre di interfacce di ricarica POGO, che semplificano il processo di ricarica consentendo ai luoghi di lavoro dotati di dock POGO di caricare più dispositivi contemporaneamente.