Slot da fantascienza: un viaggio tra alieni, tecnologia e fantasia 

Sullo schermo delle slot possono rotare simboli diversi. Si era partiti con i classici quadrifogli, con i jolly, i cuori e i dadi, per passare poi a cose più ricercate, appartenenti a mondi lontani e diversi. Possono avvicendarsi extraterrestri e robot, navicelle spaziali e armi futuristiche. Eppure, non è qui che si esaurisce il rapporto tra slot e fantascienza. Anzi, quello che nasconde questo binomio è molto più di una semplice ispirazione, quanto piuttosto di una vera e propria contaminazione.

La fantascienza nei casinò online

Per capire in che modo la fantascienza è entrata nel mondo dei casinò online possiamo guardare diversi aspetti. La grafica, innanzitutto, che rimanda a design futuristici per un’atmosfera nuova e coinvolgente. Le melodie e i suoni, progettate proprio per creare un’esperienza ludica immersiva, dove anche l’orecchio svolge un ruolo importantissimo. Ma è soprattutto la storia ad essere legata alla fantascienza, con narrazioni, trame, vicende che si concentrano su temi spaziali, su esplorazione intergalattiche, su conflitti con popolazioni aliene. Il tutto con una bella dose di adattamenti dal cinema e dalle serie tv.

L’esempio di Cyber Wildz

Un esempio di tutto questo è la nuova slot Cyber Wildz, disponibile in modalità demo su Italcasino.net, lanciata dalla Greentube, la divisione del gruppo Novomatic che si occupa di Digital Entertainment. Dopo aver fatto la storia del gambling con la pubblicazione di Book of Ra, i suoi programmatori hanno lanciato adesso la slot a tema fantascienza dal nome “Cyber Wildz”. L’ambientazione è quella di un futuro distopico e futuristico, con due protagonisti, Kray-Z e Y-Pout, dotati di un potere particolare: quello di raddoppiare le vincite.

“Con Cyber ​​Wildz, portiamo qualcosa di diverso nel nostro portafoglio – ha spiegato il CEO di Greentube di Michael Bauer – offrendo ai giocatori incredibili vincite attraverso i generosi moltiplicatori del gioco che possono atterrare sui rulli potenziati dalla cibernetica. Il tema è molto coinvolgente con le caratteristiche che elevano l’esperienza e la premessa funky e futuristica attirerà i fan della fantascienza di tutto il mondo”.

Tra slot e cinema

Parlare di slot a tema fantascientifico vuol dire soprattutto parlare di slot ispirate al cinema. Guardiamo ad esempio a due titoli prodotti dalla NetEnt: il primo è “Aliens”, basato ovviamente sulla pellicola di James Cameron e capace di replicare in maniera perfetta la suspence del film; il secondo è invece “Terminator”, sempre ispirato all’opera del regista canadese. Rimanendo sul grande schermo ecco allora “The Matrix”, prodotto dalla Playtech, oppure “Planet of the Apes”, che porta la firma ancora di NetEnt. Spostandoci sulle serie tv, invece, gli esempi più importanti sono due. Partiamo da “Battlestar Galactica”, popolarissimo format televisivo che Microgaming ha portato anche nei casinò online, sfruttando ancora il fascino e l’adrenalina della lotta tra cyborg ed esseri umani. Infine, un pezzo di storia: “Star Trek”, che la software house IGT ha usato come musa per la sua “Star Trek: Against All Odds”.

Nuovi mondi, insomma, quelli creati da gambling e fantascienza. Mondi virtuali tutti da scoprire. Proprio come il genere richiede.