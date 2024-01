Life By You: a breve in accesso anticipato

Già svelato lo scorso anno, Paradox Interactive ha confermato l’arrivo a breve in accesso anticipato di Life By You, life-simulator con a capo Rod Humble (noto per il suo lavoro nella serie The Sims e in Second Life), che sarà disponibile dal 5 marzo su Steam.

Qui sotto tutti i dettagli del gioco dal comunicato ufficiale:

Pensato per essere uno dei videogiochi di simulazione di vita migliori di sempre, con Life By You, i giocatori possono interagire con il mondo circostante proprio come nella vita reale, attraverso interazioni realistiche ispirate alle azioni e alle conversazioni quotidiane. I giocatori avranno il controllo di questi scambi, passando da un gameplay in terza persona a un controllo diretto.

Life by You spinge realismo e creatività al massimo con una vasta gamma di strumenti di creazione e modifica per un’esperienza unica e personalizzabile.

Gioca in un mondo aperto: vivi senza schermate di caricamento. Intavola conversazioni in lingua reale. Vai in campagna in auto o in bici. Scopri e porta a termine le missioni per sbloccare nuove esperienze.

Espandi la tua creatività: crea i tuoi contenuti di gioco con le mod. Usa una gamma variegata di strumenti di creazione. Cambia il modo di giocare in ogni momento. Creati una vita da zero.

Prendi il controllo: seleziona e trascina i tuoi umani dove preferisci o pilotali direttamente con la modalità in terza persona. Vivi la vita di un singolo o racconta le storie di molti. Fai carriera. Innamorati. Metti su famiglia.

Racconta le tue storie con le conversazioni: tutte le chiacchierate vengono generate in base alla situazione unica del tuo umano. Puoi persino crearti delle conversazioni personalizzate.

Progetta il tuo mondo: costruisci case da sogno o aziende per i tuoi umani a partire da zero. Arredale da cima a fondo, dentro e fuori. Trascina, demolisci e ridisponi città intere.

Inventa umani totalmente personalizzati: crea le tue famiglie nel Creatore di umani, scegliendo anche tratti caratteriali specifici. Cambia e rinnova i tuoi umani quando vuoi.

L’Early Access del nuovo Life Sim di Paradox Interactive è in arrivo su PC il 5 marzo 2024.