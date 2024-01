Hearthstone: il mini-set Nelle Profondità di Rocciafonda arriva il 18 gennaio

Il 18 gennaio, arriveranno in Hearthstone le 38 carte inedite nel Mini-set di Resa dei Conti nelle Maleterre, Nelle Profondità di Rocciafonda.

Qui sotto i dettagli, ulteriori tramite il sito ufficiale:

LO SCAVO CONTINUA!

Le attività estrattive di Rocciasanguigna si sono spinte fino alle profondità della terra, così in basso da raggiungere Rocciafonda, un labirinto sotterraneo in cui dimorano potenti creature elementali. Elise Cercastelle e i Fuorilegge continuano la loro ricerca e trovano degli ottimi nuovi alleati, uno dei quali è Brann Minatore! I giocatori potranno scoprire 38 nuove carte, incluse nuove carte Bi-classe, due nuovi servitori Leggendari generici e le nuovissime carte Dissotterra.

NUOVE RICOMPENSE BI-CLASSE E DISSOTTERRATE

CARTE LEGGENDARIE GENERICHE

STAGIONE IMPREVEDIBILE DI FEBBRAIO

EVENTO DELLA FESTA DELLA LUNA

New treasures are up for grabs in Delve into Deepholm 💎

The latest Mini-Set arrives January 18th! pic.twitter.com/qV5TDHuYkX

— Hearthstone (@PlayHearthstone) January 11, 2024