Discord licenzia il 17% del personale

Discord sta licenziando 170 dipendenti, pari a circa il 17% della sua forza lavoro. Ad annunciarlo, il CEO dell’azienda.

Il CEO Jason Citron ha infatti dichiarato in una nota interna, ottenuta da The Verge, che i tagli sono stati effettuati per “affinare la nostra attenzione e migliorare il modo in cui lavoriamo insieme per portare più agilità alla nostra organizzazione”.

“È una decisione che non abbiamo preso alla leggera, ma di cui siamo convinti per servire meglio i nostri utenti, il nostro business e la nostra missione a lungo termine”

Ha poi continuato con:

“La nostra azienda è cambiata e cresciuta in modo significativo negli ultimi anni. Dovremmo essere tutti molto orgogliosi di ciò che siamo stati in grado di realizzare insieme per servire i milioni di persone che si rivolgono a Discord ogni giorno per trascorrere del tempo con i loro amici”.

“Allo stesso tempo, dobbiamo affrontare alcune dure verità. Siamo cresciuti rapidamente e abbiamo ampliato la nostra forza lavoro ancora più velocemente, aumentando di 5 volte dal 2020. Di conseguenza, ci siamo fatti carico di un maggior numero di progetti e siamo diventati meno efficienti nel nostro modo di operare.

“Oggi siamo sempre più consapevoli della necessità di affinare la nostra attenzione e di migliorare il modo in cui lavoriamo insieme per dare maggiore agilità alla nostra organizzazione. Questo è il motivo principale che ha portato alla decisione di ridurre le dimensioni della nostra forza lavoro”.

I tagli sono i più consistenti mai effettuati da Discord, dopo che la scorsa estate aveva licenziato il 4% del personale.

Quest’ultima tornata di licenziamenti prosegue un periodo molto difficile per l’industria del gaming e della tecnologia più in generale. L’anno scorso si stima che oltre 9.000 lavoratori del settore abbiano perso il lavoro.