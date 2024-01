Momodora Moonlit Farewell è disponibile su Steam

Da ieri 11 gennaio è disponibile, su Steam, Momodora Moonlit Farewell, nuovo capitolo della serie sviluppata da BOMBSERVICE e pubblicata da Playism, con protagonista Momo, Alta sacerdotessa del villaggio di Koho, qui alle prese con una sua missione divina.

Qui sotto i dettagli dal comunicato ufficiale:

Momodora: Moonlit Farewell è il fiore all’occhiello di tutto il know-how che gli sviluppatori hanno accumulato in tanti anni della serie Momodora, ed è progettato per essere apprezzato sia i veterani della serie che i nuovi arrivati.

La serie Momodora è una serie di giochi d’azione ricchi di esplorazione 2D sviluppati dallo sviluppatore indipendente Bombservice dal 2010. Finora ci sono stati 4 capitoli della serie ed è nota per la sua splendida pixel art e l’azione rapida e gratificante. Il gioco precedente, Momodora: Reverie Under the Moonlight, ha ricevuto il plauso della critica, vendendo oltre 800.000 copie in tutto il mondo.

“Ciao! Sono Rdein, director di Momodora: Moonlit Farewell e creatore della serie. Il nostro nuovo gioco uscirà presto ed è il culmine di tutto ciò che abbiamo imparato. La mia sincera speranza è che i giocatori trovino questo gioco divertente ed esplorino i contenuti il più possibile. Per favore, accoglietelo con ansia!”

Caratteristiche di Momodora: Moonlit farewell

Qui sotto il tweet di Playism sull’uscita del gioco.

🌙Momodora: Moonlit Farewell is OUT NOW!🌙

Get it within one week for 10% off full price!https://t.co/y3Ah3rH56u

We also have 2 amazing bundles offering more savings for you to choose from. Read on for details! pic.twitter.com/eT3r7Kwbth

— PLAYISM (@playismEN) January 11, 2024