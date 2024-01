Apple Arcade: aggiornamenti del mese

In arrivo questo mese su Apple Arcade diversi nuovi aggiornamenti di contenuti sui alcuni dei titoli più popolari del catalogo. Qui sotto potete vedere i dettagli dal comunicato ufficiale:

Apple Arcade questo mese mette a disposizione più di 20 nuovi aggiornamenti di contenuti per i giochi più popolari del suo catalogo, a partire da Hello Kitty Island Adventure, vincitore dell’App Store Award 2023: da oggi è disponibile un nuovo evento di gioco, chiamato “Frenesia della moda gelida”. Chi gioca può personalizzare ancora di più il suo personaggio, collezionando le varianti invernali degli abiti più famosi.

Articoli Consigliati Smite 2: annunciato il sequel del MOBA Momodora Moonlit Farewell è disponibile su Steam

Tra i giochi più carini e piacevoli del momento, da provare in questi mesi invernali, Tamagotchi Adventure Kingdom, da poco disponibile, insieme a Disney Dreamlight Valley Arcade Edition, Japanese Rural Life Adventure, Stardew Valley+ e molti altri ancora.

I giocatori e le giocatrici, insieme ai loro cari, possono cominciare l’anno nuovo anche con uno slancio di ispirazione creativa grazie a Crayola Create and Play+. Con un giro sulla neve nella nuova “Corsa all’arcobaleno invernale”, ci si preparerà al Capodanno lunare imparando a disegnare una busta rossa portafortuna, o partecipando alla Settimana della creatività di Crayola, una celebrazione della creatività dei più piccoli e della gioia che porta all’apprendimento, per una intera settimana ricca di attività artistiche quotidiane che accenderanno la scintilla creativa.





Diversi aggiornamenti di gioco sono in uscita oggi per alcuni titoli già disponibili a catalogo:

Jetpack Joyride 2

TMNT Splintered Fate — Introduce la modalità Storia, pensata per chi non eccelle nei roguelike e preferisce un’esperienza più rilassata, che permette a tutti e tutte di apprezzare appieno il gioco.

— Introduce la modalità Storia, pensata per chi non eccelle nei roguelike e preferisce un’esperienza più rilassata, che permette a tutti e tutte di apprezzare appieno il gioco. stitch. — Consente di scoprire i nuovi telai a tema Anno del Dragone, per festeggiare il Capodanno lunare.

— Consente di scoprire i nuovi telai a tema Anno del Dragone, per festeggiare il Capodanno lunare. Puzzle & Dragons Story

Kingdoms: Merge & Build — Chi ha completato la Stagione Storia 1 può ora provare la Modalità Infinita, con nuovi obiettivi e ricompense uniche.

— Chi ha completato la Stagione Storia 1 può ora provare la Modalità Infinita, con nuovi obiettivi e ricompense uniche. Chess Universe+ — Aggiunge due nuovi eventi di torneo (Babylon per i principianti e Olympus per i giocatori più esperti) e due nuovi set di scacchi e scacchiere. Introduce anche gli Insegnanti di scacchi, che offrono a chi gioca lezioni divertenti e coinvolgenti per rafforzare le abilità scacchistiche.

Due nuovi giochi sono in arrivo su Arcade il 1° febbraio: giocatori e giocatrici potranno cimentarsi in un’avventura cosmica con BEAST: Bio Exo Arena Suit Team, un gioco d’azione online 3 contro 3, unico nel suo genere, con animali eroici che pilotano potenti armature meccanizzate, ma anche farsi valere in Words in Progress, un intrigante rompicapo.