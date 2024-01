Smite 2: annunciato il sequel del MOBA

Dopo alcuni leak che lo hanno preceduto, oggi 12 gennaio, Titan Forge e Hi-Rez hanno annunciato ufficialmente Smite 2, seguito del MOBA con le divinità uscito nel 2015. Arriverà su PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X/S, data non annunciata, ma in primavera di quest’anno ci sarà una prima closed alpha. Per l’occasione è stato pubblicato il reveal trailer, quello che potete veder in cima alla notizia, che mostra il lavoro (immagini pre-alpha) con l’Unreal Engine 5.

Qui sotto la descrizione del gioco, altre informazioni, tra cui il modo per segnarsi all’alpha, sul sito ufficiale:

Diventa un dio e fate la guerra in SMITE 2, il sequel alimentato dall’Unreal Engine 5 del leggendario MOBA d’azione in terza persona. Se amate le sfide, l’azione intensa, i combattimenti basati sulle abilità, il lavoro di squadra gratificante o la mitologia divina, capirete perché oltre 40 milioni di giocatori amano SMITE.

Combatti come un Dio

Scegliete il vostro Dio da tutta la mitologia ed esercitate abilità divine uniche. Scagliate fulmini come Zeus, padroneggiate i poteri arcani della morte come Anubi o pugnalate alle spalle i vostri nemici come Loki.

Il MOBA d’azione in terza persona

Nessun altro gioco offre un combattimento che ricorda il vostro sparatutto preferito, unito alla profonda strategia che potete trovare solo in un MOBA 5v5. Sentite l’impatto di ogni colpo, avvicinatevi furtivamente ai nemici e combinate le abilità con i compagni di squadra per abbattere il Titano nemico.

Gioca alla grande ovunque

SMITE 2 è l’unico MOBA progettato fin dall’inizio per essere giocato alla perfezione con tastiera e mouse, controller o SteamDeck. SMITE 2 è dotato di cross-play e cross-progression, in modo da poter giocare con gli amici indipendentemente dalla piattaforma e portare con sé gli sblocchi da PC a console.

SMITE, evoluto

Più di 40 milioni di giocatori hanno apprezzato SMITE. Ora inizia la nuova generazione di MOBA d’azione, con una grafica coinvolgente grazie all’Unreal Engine 5, combattimenti più incisivi e nuove opzioni di gioco creative per plasmare il gioco a modo vostro.

Pochi minuti per imparare, una vita per padroneggiare

SMITE 2 è il MOBA più facile da iniziare a giocare, grazie a funzioni come la build automatica e il livello automatico che consentono di concentrarsi sui combattimenti. Ma la profondità del gioco MOBA vi aspetta, permettendovi di trovare la vostra strada verso la vittoria attraverso la costruzione di oggetti, il controllo della mappa, la genialità tattica o semplicemente superando i vostri avversari. Gareggiate in una varietà di modalità di gioco, tra cui le Classifiche, dove potrete scalare le classifiche e diventare un vero dio nella comunità di SMITE 2.