The Last of Us Part II: trailer di Grounded II, il documentario che mostra il dietro le quinte del gioco Naughty Dog

Naughty Dog ha pubblicato il trailer di Grounded II, documentario che mostra come il team californiano abbia vissuto lo sviluppo di The Last of Us Part II. Un dietro le quinte iniziato a filmare nel 2016, interrotto poi nel periodo della pandemia, e che mostra le difficoltà e le sfide avute, a partire dalle scelte di trama (nel disclaimer viene segnalato che sono presenti SPOILER sul gioco), il voler creare un nuovo capitolo ancora più ambizioso del primo, il peso da sopportare con i leak ricevuti durante la sviluppo e molto altro. Potete vedere il trailer in cima alla notizia.

Altri dettagli in merito all’uscita verranno segnalati da Naughty Dog successivamente sui social. Il documentario si potrà vedere sul canale YouTube ufficiale dello studio e come aggiornamento post lancio dell’imminente The Last of Us Part II Remastered: a proposito di questa nuova versione (a breve la nostra recensione), ricordiamo che arriverà il 19 gennaio su PlayStation 5, con nuovi contenuti, commenti degli sviluppatori, la nuova modalità roguelike No Return, e quella in cui si potrà suonare liberamente la chitarra (e altri strumenti musicali), come fatto vedere pochi giorni fa da Naughty Dog, in cui veniva mostrata la possibilità di utilizzare il compositore Gustavo Santaolalla con il suo banjo.

