A Space for the Unbound: nuova versione fisica per l’Europa

Lo scorso agosto Serenity Forge aveva svelato la versione fisica e la collector’s edition di A Space for the Unbound, avventura narrativa ambientata nell’Indonesia rurale della fine degli anni ’90 e sviluppata da parte di Mojiken. Quell’edizione è ancora pre-ordinabile dal sito ufficiale dallo store americano del publisher, ma ora è stata annunciata anche la versione europea, in collaborazione con il distributore Tesura Games.

C’è sia la versione standard, che la special edition, e possono essere pre-ordinate per Switch, PS5 e PS4 (quest’ultima non presente nella versione americana), tramite il sito ufficiale di Tesura Games. La data d’uscita segna 30 aprile 2024, con un prezzo di 44,99 euro per la standard e 79,99 euro per la special.

Questi i contenuti.

Edizione Standard:

Gioco completo (PS4, PS5 o Switch)

Mini libretto “A Space for the Unbound Tales”

Scheda di download OST

Special Edition:

Scatola Premium da collezione

Gioco completo (PS4, PS5 o Switch)

Mini-libro “A Space for the Unbound Tales”

Portachiavi “Admiral”

Scheda per il download della OST

Artbook (250 pagine) con pezzi esclusivi del director e artista Dimas Novan

Disco OST

Spilla a forma di fiore sbocciato

Art Print

Qui sotto potete vedere il tweet di Tesura Games che mostra l’immagine con i contenuti della Special Edition della versione fisica del gioco.

🌌 A Space for the Unbound 🌌 Announced physically for #PS4, #PS5 and #Switch in Q1 2024 in Standard and Special Edition. Play as Atma and Raya in this beautiful pixel-art game set in the late 90s in rural Indonesia. Pre-order yours NOW! pic.twitter.com/qWwlCOrbK9 — Tesura Games 👾 (@TesuraGames) January 12, 2024