Acer: tutte le novità dal CES 2024

Nei giorni scorsi si è tenuta la più nota fiera tecnologica, il CES di Las Vegas, e Acer ha presentato molti dei suoi prodotti. Qui sotto potete vedere tutti i dettagli, tramite i comunicati ufficiali.

Acer lancia il notebook Carbon-Neutral Aspire Vero 16 con gli ultimi processori Intel Core Ultra

Acer annuncia anche i primi portatili Aspire Go con diverse varianti di processore e display, pensati per la produttività.

Acer presenta il nuovo portatile IA Aspire Vero 16

l’intero ciclo di vita

Acer inaugura la nuova linea di computer portatili Acer Aspire Go

l’esperienza degli utenti

l’esperienza degli utenti Acer Aspire Go 14

Tutti i portatili Aspire sono dotati di Microsoft Copilot in Windows 11, con accesso tramite un tasto dedicato, e Acer PurifiedVoice, per migliorare la produttività e l’efficienza senza interruzioni

Prezzo e disponibilità

Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) sarà disponibile in Italia a marzo, con prezzi a partire da 1.299 euro.

Acer Aspire Go sarà disponibile in Italia ad aprile, con prezzi a partire da 399 euro.

Acer lancia due nuovi router con tecnologia Qualcomm, tra cui il primo CPE gaming 5G Wi-Fi 7 al mondo

Connessioni rapidissime e bassa latenza di rete con il nuovo Predator Connect T7 Wi-Fi 7 Mesh Router per giocare wireless

Il CPE Predator Connect X7 5G

Il router Predator Connect T7 Wi-Fi 7 Mesh offre connessioni di rete wireless rapide e stabili grazie al Wi-Fi 7 e al supporto della tecnologia Qualcomm Multi-Link Mesh

Entrambi i router sono dotati del software Hybrid QoS, compatibile con Intel Killer Prioritization Engine, e supportano il Multi-Link che aumenta la larghezza di banda, il flusso di lavoro e migliora l’affidabilità della rete

Le specifiche esatte, i prezzi e la disponibilità varieranno a seconda della regione. Per saperne di più sulla disponibilità, le caratteristiche del prodotto e i prezzi, potete visitare il sito ufficiale.

Acer presenta i nuovi computer portatili Swift Go con processori Intel Core Ultra e tecnologia IA

Annunciato anche un aggiornamento del laptop Acer Swift X 14 con le più recenti GPU laptop NVIDIA GeForce RTX Serie 40 e nuove piattaforme accelerate dall’intelligenza artificiale per la creazione di contenuti, lo studio e il gaming

Tre nuovi notebook Acer Swift aggiornati saranno disponibili con i nuovi processori Intel Core Ultra dotati di Intel AI Boost con accelerazione AI ad alta efficienza energetica e GPU Intel Arc , che integrano funzioni come Microsoft Copilot direttamente in Windows, la riduzione del rumore di Acer PurifiedVoice 2.0 e la tecnologia di miglioramento video Acer PurifiedView

I nuovi modelli Swift Go offrono la straordinaria nitidezza dei display OLED in design da 14 16

Acer Swift X 14

Prezzi e disponibilità

Acer Swift Go 16 (SFG16-72/T) sarà disponibile in Italia a febbraio con prezzi a partire da 1.149 euro.

Acer Swift Go 14 (SFG14-73/T) sarà disponibile in Italia a febbraio con prezzi a partire da 1.099 euro.

Acer Swift X 14 (SFX14-72G) sarà disponibile in Italia a febbraio con prezzi a partire da 1.799 euro.

Acer amplia la gamma di soluzioni 3D stereoscopiche SpatialLabs con nuovi notebook e monitor gaming

Il notebook Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition offre contenuti 3D coinvolgenti per l’intrattenimento, mentre il monitor da gioco Predator SpatialLabs View 27 porta l’esperienza di gioco in 3D ai massimi livelli

Il nuovo notebook Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition offre contenuti 3D avvincenti per l’intrattenimento e la creatività sul display UHD da 15,6 pollici; è inoltre dotato di una suite di applicazioni SpatialLabs alimentate dall’intelligenza artificiale per la visualizzazione e la

creazione di contenuti in 3D, senza la necessità di occhiali speciali. Tutte soluzioni che elevano l’esperienza degli utenti quando guardano i contenuti preferiti e degli sviluppatori che osservano i propri progetti nella loro forma reale in 3D. Con Copilot in Windows 11 è possibile

sperimentare una maggiore creatività e produttività con l’assistenza IA, mentre la suite di soluzioni Acer supportate dall’IA in Acer PurifiedView e PurifiedVoice migliorano le chiamate in videoconferenza.

Con il monitor gaming Predator SpatialLabs View 27, i giocatori sono completamente immersi in un’esperienza 3D realistica grazie alla tecnologia SpatialLabs TrueGame, che fa rivivere i contesti di gioco 3D così come li hanno immaginati gli sviluppatori. TrueGame rende i progetti di gioco 3D originali più precisi e dettagliati, in modo che i giocatori possano immergersi in scenari 3D mozzafiato, mentre il sistema Acer Immerse Audio funge da auricolare virtuale per l’audio ambientale.

Prezzi e disponibilità

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition (A3D15-71GM) sarà disponibile in Italia a marzo con prezzi a partire da 2.699 euro.

Predator SpatialLabs View 27 sarà disponibile prossimamente in Italia con prezzi a partire da 2.599 euro.

Acer presenta i monitor OLED e MiniLED curvi per gli appassionati di videogiochi

I quattro nuovi modelli includono Predator Z57, il primo monitor al mondo con doppia risoluzione UHD (7680×2160) a 120 Hz.

• La pluripremiata linea gaming Predator si espande con quattro nuovi monitor, due con pannelli MiniLED e due con display OLED, progettati per valorizzare i giochi in tutta la loro maestosità.

• Le nuove versioni MiniLED offrono una grafica eccellente e includono il monitor Predator Z57 da 57 pollici con risoluzione massima DUHD (7680×2160) a 120 Hz e il Predator X34 V3 da 34 pollici che supporta la risoluzione UWQHD (3440×1440) con frequenza di aggiornamento di 180 Hz.

• I nuovi modelli OLED di Acer, il monitor Predator X39 da 39 pollici e il Predator X34 X da 34 pollici, garantiscono una bassa latenza e prestazioni ultraveloci con risoluzione UWQHD (3440×1440) a 240 Hz e tempo di risposta di 0,01 ms.

Prezzi e disponibilità

Predator Z57 sarà disponibile in Italia nel secondo trimestre del 2024 con prezzi a partire da 2.399 euro.

Predator X34 V3 sarà disponibile in Italia nel secondo trimestre del 2024 con prezzi a partire da 849 euro.

Predator X39 sarà disponibile in Italia nel secondo trimestre del 2024 con prezzi a partire da 1.499 euro.

Predator X34 X sarà disponibile in Italia nel secondo trimestre del 2024 con prezzi a partire da 1.299 euro.

Acer amplia il proprio portfolio gaming con le nuove schede grafiche Nitro e Predator BiFrost

Quattro nuove schede grafiche dotate delle più recenti tecnologie, tra cui le GPU AMD Radeon RX 7600 XT da poco annunciate e le ultime tecnologie Acer di dissipazione

Acer ha annunciato Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC e un trio di schede grafiche Nitro alimentate dalle ultime GPU della serie AMD Radeon RX 7000, tra cui le nuove AMD Radeon RX 7600 XT. Le nuove schede grafiche consentono agli utenti di vivere

esperienze di gioco coinvolgenti con i più recenti titoli AAA grazie a tanta memoria, fino a 16 GB, e alle tecnologie next-gen.

Con 60 unità di calcolo AMD RDNA 3 unificate e le ventole Predator FrostBlade 3.0, la scheda grafica Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT offre prestazioni senza compromessi nel gameplay a risoluzione 1440p e 4K. La scheda grafica Acer Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC è dotata di 16 GB di memoria GDDR6 fino a 624 Gbps, mentre la scheda grafica Acer Nitro AMD Radeon RX 7700 XT OC offre 12 GB di memoria GDDR6 a 432 Gbps.

Per raggiungere queste prestazioni eccezionali, la scheda grafica Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC è dotata di 16 GB di memoria GDDR6 e di un doppio sistema di dissipazione con ventole Nitro FrostBlade ad anello, un sistema di cuscinetti a doppia sfera, tre prese d’aria per la dissipazione del calore e una base di rame rinforzata per assorbire efficacemente il calore e contribuire ad aumentare la durata del dispositivo. Il sistema di dissipazione, progettato accuratamente, fornisce la potenza di overclocking necessaria ai giocatori per sfruttare appieno la scheda grafica.

Prezzi e disponibilità

La scheda grafica Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC sarà disponibile in Italia in Q1 con prezzi a partire da 599 €.

La scheda grafica Acer Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC sarà disponibile in Italia in Q1 con prezzi a partire da 579 €.

La scheda grafica Acer Nitro AMD Radeon RX 7700 XT OC sarà disponibile in Italia in Q1 con prezzi a partire da 519 €.

La scheda grafica Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC sarà disponibile in Italia in Febbraio.

Acer presenta i nuovi portatili gaming Predator Helios con processori Intel Core di 14a generazione e GPU laptop NVIDIA GeForce RTX Serie 40

Acer ha lanciato anche i nuovi Predator Helios Neo 18 e Helios Neo 16 con processori e GPU di ultima generazione che offrono grafica e funzionalità avanzate grazie all’intelligenza artificiale

Gli ultimi notebook Predator Helios di Acer sono dotati di processori Intel Core di 14a generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 40 con DLSS 3.5.

I portatili gaming Predator Helios sono presenti nelle versioni da 16 18

I nuovi notebook pensati per il gioco, Predator Helios Neo 18 Predator Helios Neo 16

codice sulla cover nera anodizzata.

Prezzi e disponibilità

Predator Helios 18 (PH18-72) sarà disponibile in italia a marzo con prezzi a partire da 3.199 euro.

Predator Helios 16 (PH16-72) sarà disponibile in Italia a marzo con prezzi a partire da 2.599 euro.

Predator Helios Neo 18 (PHN18-71) sarà disponibile in Italia a marzo con prezzi a partire da 1.699 euro.

Predator Helios Neo 16 (PHN16-72) sarà disponibile in Italia a marzo con prezzi a partire da 1.499 euro.