Marvel al cinema e in tv: il punto della situazione del 2023/2024

Abbiamo già parlato, precedentemente, di tutte le principali uscite del 2023, passando dalle serie tv ai film e, infine, all’animazione. Non ci siamo soffermati troppo su quella che è stata invece la corposa programmazione e le uscite Marvel dell’anno precedente, la quale è stata sicuramente molto importante anche per gettare le basi di questo nuovo anno, ricco di progetti e prodotti volti a espandere l’universo Marvel al cinema e in tv.

In vista quindi del nuovo anno, è bene fare un punto della situazione sui progetti Marvel, riguardanti anche quelli dell’anno passato, raccontando il percorso vissuto, per poi focalizzarci su ciò che ci aspetta, attraverso anche le piccole notizie e i dettagli in anteprima di cui siamo a conoscenza.

Marvel 2023: cosa ci siamo lasciati alle spalle sia al cinema che in tv

Prima di poter parlare di cosa ci aspetta, è bene capire in che modo la Marvel ha chiuso l’anno 2023, parlando soprattutto dei principali progetti visti al cinema oppure in streaming su Disney+. Si parte sicuramente con i Guardiani della Galassia Vol.3 di cui abbiamo già parlato: uno dei progetti migliori di quest’anno, anche grazie al tema delicato che ha voluto affrontare tramite la presenza di uno dei personaggi più amati della saga, ovvero Rocket. I Guardiani della Galassia Vol. 3, quindi, ha sbarcato all’interno della programmazione, svettando sia per qualità del prodotto, sia per aver mantenuto le aspettative dei fan.

Meno incisivi, invece, sono sicuramente stati progetti come Secret Invasion, The Marvels o Loki. Motivo principale per cui i film Marvel hanno sempre attirato a sé molto pubblico, è dovuto principalmente dall’intreccio tra i vari prodotti e le rispettive storie, che dal primo Avengers fino a Avengers: End Game ha costituito la base dello sviluppo dei prodotti Marvel, passando anche ovviamente per WandaVision e Doctor Strange.

Da diversi mesi a questa parte, infatti, sembra che la batteria principale che spingeva i film e le serie tv si sia quasi esaurita, e il colosso sta tardando nel sostituirla con qualche nuovo meccanismo che possa condurre il marchio verso una nuova era, differente, con nuovi personaggi che mantengano però l’anima e lo spirito dei vecchi eroi amati dal pubblico e che possano quindi stabilire un nuovo modo di vedere i supereroi al cinema.

Questa potrebbe infatti essere la motivazione per cui alcune serie come ad esempio Loki, nonostante riguardassero uno dei personaggi più amati dell’universo Marvel, non ha riscosso un grande successo con la seconda stagione, situazione riscontrata anche nel film The Marvels, profondamente criticato ma con altrettanta forza difeso dalle sue protagoniste, mentre ancora differente la questione riguardante What If, uscito il 22 dicembre scorso.

A questo punto, non ci rimane che osservare quelle che sono state le prime uscite del 2024, cercando di capire anche cosa andremo a vedere durante le programmazione dell’anno a venire.

Marvel 2024: cosa aspettarci dai nuovi progetti

Abbiamo cominciato l’anno con Echo, miniserie uscita su Disney+ facente parte del marchio Marvel Spotlight, che sembra non aver ancora riscosso granché successo. La serie affronta la storia delle origini di Maya Lopez, ovvero Echo, eroina dalle radici native americane, che affronta il suo destino rimanendo sul crinale tra giustizia e criminalità.

Una trama piuttosto interessante che tuttavia sembra essersi discostata dall’impronta lasciata dei vecchi film del franchise. Echo però non è il solo progetto che lascia parlar di sé: attesissima infatti è la nuova serie di Madame Web, in collaborazione con la Sony Pictures, in arrivo a febbraio, che vede le vicende di Cassandra Webb, leader delle Donne Ragno dopo aver scoperto i suoi poteri di chiaroveggenza, un po’ come Doctor Strange, ma tradotto dalla Sony.

Sempre dalla Sony, in collaborazione con la Marvel, usciranno nel 2024 Kraven: The Hunter e Venom 3, terzo capitolo della saga sul simbionte alieno e di Eddie Brock, interpretato da Tom Hardy, sul quale non ci sono ancora molte anticipazioni, ma sappiamo che il logo svelato da pochi giorni potrebbe nascondere qualche interessante dettaglio che, speriamo, venga svelato il prima possibile.

I progetti per il nuovo anno non sembrano finire qui: infatti, tra Deadpool 3 e Captain America: Brave New World, la primavera/estate 2024 segna l’ingresso di vecchi e nuovi eroi, anche grazie a serie come Agatha: Darkhold Diaries, che riprende le vicende di Agatha Harkness, dopo la maledizione scatenata da Wanda Maximoff, alla serie X-Men ’97, reboot della serie animata del 1992 degli X-Men, da non perdere sempre su Disney+.

Insomma, data la programmazione sembra che avremo ancora molto di cui discutere, perciò, sebbene l’inizio di questo 2024, e gli strascichi del 2023, abbiano indebolito il colosso Marvel, il viaggio è ancora lungo, e si spera in nuovi ed emozionanti progetti futuri, e magari anche un ritorno alle origini.