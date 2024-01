Final Fantasy: Naoki Yoshida crede che il prossimo capitolo debba essere guidato da creatori più giovani

Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy 16, ha lasciato intendere che il prossimo capitolo della serie potrebbe essere diretto da una generazione più giovane di creatori.

Parlando con Shuhei Yoshida di Sony in un’intervista dell’Academy of Interactive Arts & Sciences (con video che potete vedere in cima alla notizia), a Yoshida è stato chiesto se sarebbe stato lui a dirigere Final Fantasy 17.

“Ora faccio parte del consiglio di amministrazione, quindi devo stare attento a quello che dico”, ha risposto. “Per il momento, mi limiterò a dire che non è stato ancora deciso nulla.

“Detto questo, se dovessi dire qualcosa al riguardo… Ho avuto la possibilità di lavorare a due di questi giochi, XIV e XVI, quindi forse è arrivato il momento di qualcuno di nuovo, sapete.

“Invece di far gestire il prossimo gioco agli stessi vecchi, penso che per certi versi sarebbe bene guardare al futuro e coinvolgere una generazione più giovane con una sensibilità più giovanile, per realizzare un nuovo Final Fantasy con sfide adatte al mondo di oggi”.

A Yoshida è stato poi chiesto quale consiglio darebbe a un regista più giovane al lavoro su Final Fantasy 17, ed ha risposto con:

“Beh, fondamentalmente, e questo vale sia per il padre della serie, Sakaguchi, sia per Kitase, che attualmente è brand manager della serie FF… Final Fantasy significa sfidare ciò che è stato fatto prima”

“E anche se non voglio certo fare a pugni con i giochi più vecchi, tutti noi creiamo giochi di Final Fantasy pensando: “Il mio sarà il più divertente!”.

Quindi il mio consiglio è di tuffarsi e di mettere nero su bianco quello che si ritiene essere il Final Fantasy più divertente, prima di pensarci troppo”.

Poi, da lì, potete decidere cose come: “Dato che il XVI era un gioco d’azione in tempo reale, il mio Final Fantasy avrà sia combattimenti in tempo reale che battaglie a turni!”. Oppure si può arrivare all’estremo opposto e ritornare alle origini della serie, completamente a turni e in pixel art.

“Ma devi solo sederti e pensare a come passerai anni della tua vita, a quale esperienza vuoi che i tuoi giocatori abbiano e a cosa vuoi che i fan giochino”.

Ricordiamo infine che Square Enix ha pubblicato a dicembre il primo DLC sulla storia di FF 16, con una seconda espansione in arrivo questa primavera su PS5.