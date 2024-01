Starfield: in arrivo un grosso aggiornamento che risolverà oltre 100 bug

L’aggiornamento più importante per Starfield di Bethesda Game Studios entrerà nel ramo beta di Steam il 17 gennaio e promette oltre 100 correzioni e miglioramenti. L’uscita è prevista per tutti i giocatori il 31 gennaio, ma cosa ci si può aspettare?

Per cominciare, ci sono correzioni per le missioni, come Eye of the Storm e Into the Unknown. Ci sono anche miglioramenti alla stabilità, alle texture, all’illuminazione e alle ombre (con un confronto “Prima/Dopo” qui sotto) e un maggiore supporto al widescreen. I giocatori possono anche aspettarsi un miglioramento della geometria del disco solare e delle ombre degli anelli dei pianeti, mentre altri bug, come i portelli delle navi contrassegnati come inaccessibili, sono stati risolti.

Rimanete sintonizzati per la prossima settimana, quando le note di aggiornamento complete saranno disponibili con la beta. Starfield è disponibile per Xbox Series X/S e PC. Gli aggiornamenti regolari inizieranno a febbraio e il team di sviluppo lavorerà su nuove decorazioni per le navi, opzioni di costruzione delle navi, opzioni di gioco (come la regolazione dei crediti dei venditori e della capacità di carico) e altro ancora.