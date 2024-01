Suicide Squad Kill the Justice League: arrivano nuovi dettagli sul gioco

Suicide Squad: Kill the Justice League offre un’ampia storia e la possibilità di giocare in cooperativa, ma dato che si tratta di uno sparatutto, come si svolge il gioco finale? In un Q&A su Discord (via MP1st), il direttore del gioco Axel Rydy ha offerto nuovi dettagli. Descrivendo che il team ha voluto concentrarsi sulla padronanza:

Padronanza del personaggio, della traversata, dei talenti, dei tipi di nemici, delle meccaniche delle missioni e, naturalmente, della scelta della build. E man mano che la difficoltà aumenta, dovrete trovare nuove build per superare la sfida. Ecco perché in End Game abbiamo tre diversi livelli di set Infamia, tutti incentrati su un personaggio iconico della DC. Per il lancio, questo personaggio è Bane e i suoi Set Infamia sono tutti incentrati su diversi modi di dominare i nemici e di sfruttare il caos che ci circonda”.

I set Infamy sono come i Gear Set di Diablo 3 o di Tom Clancy’s The Division, in cui l’equipaggiamento dei pezzi conferisce dei bonus. Ad esempio, “Pezzi di ricambio e grasso di gomito” offre il 50% di danno in più ai nemici che bruciano con un solo pezzo, mentre il bonus di due pezzi riduce i danni delle granate del 50% ma garantisce il 100% di possibilità di bruciare i nemici. Inoltre, quando gli scudi si abbassano, si scatena un effetto Diablo Blaze che brucia tutti i nemici nel raggio di 15 metri ogni 30 secondi.

Articoli Consigliati War Hospital Recensione: come gestire il dolore durante la Grande Guerra Granblue Fantasy Relink: svelati i requisiti PC

Per quanto riguarda le attività di fine gioco, Rydy ha dichiarato: “Il nostro è un gioco piuttosto caotico, con un campo di battaglia in costante evoluzione e con molte cose in corso. Il gioco è frenetico e veloce e abbiamo fatto in modo che la squadra sia sempre circondata e nel mezzo del caos. La padronanza del gioco deriva dalla capacità di sfruttare il caos e di usarlo come uno dei propri punti di forza, ribaltando proprio ciò che Brainiac ti sta lanciando contro.

Il gioco finale ruota attorno a una “spina dorsale di tipi di missione che forniscono un’esperienza e una sfida più prevedibili”, indicando apparentemente alcuni obiettivi simili alle missioni normali. Naturalmente, anche le strategie di Brainiac si evolveranno man mano che si procede verso il gioco finale. “Brainiac continua a far evolvere le sue forze nel corso dell’End Game, e voi dovrete adattare le vostre costruzioni in base a questo”.

Alcuni dei tipi di missione includono le missioni di incursioni:

La povera Squadra viene inviata nel dominio di Brainiac sotto la protezione di uno scudo di prometeo molto volubile che la protegge dai tentacoli della Nave Teschio e dall’intera forza dell’esercito di Brainiac. La Squadra deve farsi strada tra le forze di Brainiac, spesso con l’aiuto della Squadra di supporto, per tornare a Metropolis.