Foamstars Anteprima: tante novità sul nuovo sparatutto di Square Enix

Il 2024 di Square Enix inizia con i migliori propositi e all’insegna del divertimento sfrenato a colpi di pistole, sapone e bolle! Tra le varie IP della software house giapponese che “Inonderanno” il calendario videoludico di questo nuovo anno – e che annoverano titoli come Final Fantasy VII Rebirth e l’ultimo DLC di Final Fantasy XVI – Foamstars è senza dubbio quello che continua a rappresentare un’incognita. Nelle scorse anteprime abbiamo sempre sottolineato come il gioco goda di una struttura abbastanza divertente, seppur derivativa del suo “Progenitore Nintendaro”. Ma sarà abbastanza per sfuggire alla “maledizione dei live service” che i vari Babylon’s Fall e Final Fantasy VII: The First Soldier hanno malauguratamente instaurato all’interno del catalogo Square?

Probabilmente non lo sapremo fino a quando non entreremo nel vivo di questa spettacolare festa, ma intanto negli scorsi giorni siamo stati invitati a seguire un keynote straordinario assieme al director del gioco Chikara “Rickey” Saito e il producer Kosuke Okatani, e durante il quale abbiamo avuto modo di scoprire in anteprima ulteriori dettagli su ciò che i giocatori si potranno aspettare all’uscita di Foamstars. Ecco a voi quindi una breve carrellata delle news più importanti.

Una strategia interessante… ma sarà vincente?

Dopo una breve carrellata delle informazioni già conosciute ai più per quanto riguarda la premessa principale, la formula di gameplay, i personaggi e le modalità di gioco disponibili al lancio del titolo, gli sviluppatori si sono addentrati su ciò che fino a quel momento tutti – tra stampa o pubblico – facevano molta fatica ad individuare: la data d’uscita. Ed è qui che forse la partnership tra Square Enix e PlayStation potrebbe mostrare il suo miglior biglietto da visita possibile. Foamstars infatti seguirà una strategia di distribuzione molto simile a quella che nel 2020 fece la (temporanea) fortuna di Fall Guys Ultimate Knockout, arrivando sul mercato digitale di PlayStation 4 e PlayStation 5 attraverso l’offerta mensile del PlayStation Plus. A partire dal 6 febbraio 2024 gli abbonati al servizio di Sony potranno scaricare Foamstars gratuitamente senza costi aggiuntivi. A partire dal 5 marzo 2024 invece, il gioco sarà disponibile per l’acquisto standalone al prezzo budget di 29.99 euro.

Sicuramente dietro a questa strategia c’è una volontà di Square Enix di non mettersi in competizione diretta con le enormi vendite settate da Splatoon 3 nel 2022, cercando quindi di instaurare una playerbase solida tra quelli che percepiranno il gioco come “un simpatico bonus” da provare a tempo perso, nella speranza di convertire una buona parte dei curiosoni in giocatori abituali in cerca di un nuovo tipo di esperienza multiplayer, per magari ravvivare le serate in chat vocale con gli amici. Tornando però a parlare dei fagiolini stuntmen di Fall Guys, la popolarità del gioco al tempo nato sotto l’ala di Devolver Digital fu un caso più unico che raro e che non coinvolgeva esclusivamente il modo con cui quest’ultimo fu distribuito, ma anche il suo gameplay all’epoca originale, divertente e soprattutto allegro abbastanza da ravvivare il clima malinconico che caratterizzò il primo picco della pandemia globale. E a costo di ricredermi in sede di recensione completa dell’esperienza definitiva di Foamstars, al momento quest’ultimo non sembra godere di una tale “fortuna nella sfortuna”. Quanto meno, la possibilità di ottenere un grande traffico di pubblico fin da subito potrebbe aprire le porte a un revenue-stream non indifferente.

Foamstars: un supporto “risicato”…. ma realista?

Come abbiamo avuto modo di constatare con titoli come Halo Infinite, Anthem e l’ormai chiuso Babylon’s Fall, il fallimento di alcuni titoli GaaS (Game as a Service) deriva anche dalla – e qui mi scuso per la ripetizione – presunta presunzione denunciata dai videogiocatori più hardcore dei vari “pezzi forti” o investitori di maggioranza delle varie software house, convinti che qualsiasi gioco possa diventare una fonte di guadagno eterna e duratura. Immaginario utopico che come ben sappiamo in ognuno di questi casi descritti in precedenza non ha mai rappresentato la realtà e forse anche per questo Foamstars punta su un approccio al supporto post-lancio molto più conscio della propria dimensione nel mercato. Una volta lanciato su PS4 e PS5, Foamstars vedrà l’arrivo di svariate stagioni pregne di nuovi contenuti e modalità per tutta la durata del 2024, permettendo ai giocatori di mettere le mani sui nuovi personaggi in arrivo e nuove modalità di gioco in modo del tutto gratuito. E anche nel caso del Premium Season Pass dedicato all’accesso anticipato dei personaggi e all’ottenimento di accessori esclusivi, si parla comunque di un investimento minimo di 5.99 euro una tantum. Bisognerà capire se anche la progressione gratuita risulterà fluida – tra partite pubbliche, competitive, sfide periodiche con tanto di premi esclusivi – e soprattutto rispettosa del tempo dei giocatori, aspetto fondamentale per evitare di lasciare indietro chi magari farà avanti e indietro tra un gioco e l’altro durante questo 2024 pieno di titoloni.

L’ultima parte della presentazione si è concentrata sulla presentazione di due nuove modalità di gioco. La prima, nominata Rubber Duck Party e in arrivo con l’arrivo della primissima stagione di contenuti aggiuntivi, è una modalità multiplayer competitiva in cui le squadre di star della schiuma si daranno battaglia per ottenere il controllo di una papera di gomma danzante gigante. Una variante simpatica del classico King of the Hill in cui la squadra che punterà a controllare l’animaletto di taglia colossale dovrà danzare e rendendo quindi imperativa la rimozione di ogni elemento di disturbo (quali avversari o altre insidie) per poter conquistare l’arena schiumata in totale libertà. La seconda mole di contenuti invece è legata ad una piccola ma gradita sezione PvE affrontabile sia in single player che in multiplayer assieme ai propri amici. Durante le varie missioni di questa mini-campagna ad orde, le star di Bath Vegas dovranno proteggere la metropoli dall’attacco delle Bestie di Sapone. Un’opportunità per migliorare le proprie abilità pad alla mano e scoprire ulteriori dettagli sul background e le personalità del nostro eroe della schiuma preferito.

Piattaforme: PS4, PS5

Sviluppatore: Toylogic

Produttore: Square Enix

Data di uscita: 6 febbraio 2024

Sicuramente questo keynote ha aggiunto i classici “puntini sulle i” alla struttura di Foamstars. Il nuovo sparatutto di casa Square Enix arriverà sul mercato con una base di contenuti multiplayer e single player basilare ma funzionale all’istruire i novizi di questo genere di gameplay, per poi magari spostarsi – seguendo i suoi modi e i suoi ritmi “funky jazz” – verso un’esperienza sempre più complessa e stratificata durante i vari aggiornamenti che arriveranno nel corso del 2024. Tuttavia, anche questa presentazione non è riuscita a dissipare gli enormi dubbi che attanagliano la presentazione. Se da un lato abbiamo notato l’effettivo impegno degli sviluppatori nel focalizzarsi principalmente sul gameplay puro per vendere il proprio prodotto, dall’altro lato dobbiamo chiederci se questo approccio certosino della “roadmap di un solo anno” rappresenta una sincera strategia più terra terra oppure una sorta di “alzata di mani” per evitare di fare le stesse grosse promesse fatte dagli altri ormai defunti live service di Square. Vedremo.