Tekken 8: ecco il gameplay di Zafina

Dopo aver introdotto Alisa in Tekken 8, lo sviluppatore Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer che mette in evidenza il gameplay di Zafina. L’astrologa ha debuttato in Tekken 6 e ha avuto un ruolo nel sigillare il suo antagonista Azazel, nel suo braccio sinistro.

Sebbene Zafina possa utilizzare il potere di Azazel dopo Tekken 6, sembra che stia andando fuori controllo nell’ultimo gioco. È ancora super agile e difficile da prevedere, con un ampio raggio d’azione e forti colpi. Considerando quanto sia devastante la sua Rage Art, dovrebbe essere interessante vedere come il potere di Azazel influenza il resto del suo set di mosse. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

TEKKEN 8, il nuovissimo capitolo della leggendaria serie TEKKEN, porta lo scontro nella nuova generazione. Sviluppato su Unreal Engine 5 e disponibile esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S e PC, TEKKEN 8 spinge al limite l’hardware e la tecnologia della nuova generazione. Il gioco presenta modelli dei personaggi ad alta definizione, con pelle e capelli dettagliatissimi e grafica realistica: i muscoli si contraggono seguendo il movimento dei lottatori.

Caratteristiche

Nuova generazione di picchiaduro

L’ultimo capitolo della serie introduce una nuovissima meccanica di gioco chiamata “Heat System”, che permette ai giocatori di sfruttare aggressività e tattica e incorporare attacchi offensivi nello stile di gioco, con movimenti speciali e potenziamento delle abilità dei personaggi in base alle caratteristiche specifiche di ognuno.

Nuove rivalità

Continua la tragica storia dei Mishima e dei Kazama, come la vendetta tra padre e figlio. Come menzionato nel dialogo conclusivo di Tekken 7, questo nuovo capitolo metterà al centro della scena lo scontro finale tra Kazuya Mishima e Jin Kazama.

Tekken 8 verrà lanciato il 26 gennaio 2024 per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.