Instinction: pubblicato un nuovo gameplay trailer, pre-ordini attivi

Essendo un titolo FPS ispirato a Dino Crisis, sin dal suo annuncio nel 2021, Instinction è un gioco che è stato sui radar di molte persone e lo sviluppatore Hashbane Interactive ha fornito un altro sguardo su come il gioco si sta formando. Lo sviluppatore ha rilasciato un nuovo video di gameplay che mostra oltre 7 minuti di filmati di Instinction.

Previsto per essere il primo di tre video di gameplay che saranno rilasciati nel corso del 2024, mostra la protagonista Isabel “Izzy” Sierra Ruiz che si sveglia e si ritrova in una fitta giungla nell’ambientazione del gioco, la penisola dello Yucatan in Messico. Secondo Hashbane Interactive, il filmato proviene da una parte “molto iniziale” del gioco. Pertanto, scoprirai che non c’è molta azione, né hai un’idea precisa di come appariranno i sistemi principali, con il filmato incentrato principalmente sull’esplorazione.

Articoli Consigliati Final Fantasy VII Rebirth: una clip mostra il viaggio rapido Tekken 8: ecco l’opening movie, annunciato il DLC di Eddie Gordo

I giocatori avranno l’opportunità di giocare in prima o terza persona in modalità single o multiplayer. Il gioco testerà i seguenti obiettivi: trovare aggiornamenti, scoprire missioni secondarie e intraprendere un viaggio indimenticabile, potranno scegliere tra una vasta gamma di armi e stili di gioco. Ogni partita può essere molto diversa, poiché il gioco mira a sfruttare le funzionalità di nuova generazione, sfruttando funzionalità come il ray-tracing inoltre gli sviluppatori aggiungeranno anche il supporto per il gameplay a 8k e 120fps.

Instinction è in sviluppo per PC e console e il lancio è previsto per il 2025. I preordini per la versione per PC sono ora attivi. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.