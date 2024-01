Final Fantasy VII Rebirth: una clip mostra il viaggio rapido

Square Enix ha pubblicato una breve clip per Final Fantasy VII Rebirth che mostra la funzione “Viaggio Veloce”, che vede Cloud e compagni arrivare da un angolo orientale a un posto a nord-ovest in tempi record. Dopo che Marvel’s Spider-Man 2 ha trasportato i giocatori attraverso la mappa di New York in pochi secondi, l’imminente esclusiva per PS5 sembra destinata a fare lo stesso con tempi di caricamento non superiori a circa tre secondi.

Il video è in giapponese quindi è impossibile dire quali siano i luoghi senza una traduzione, ma il tweet prosegue spiegando che è “possibile viaggiare velocemente verso basi specifiche come città e fermate Chocobo”. Pertanto, non potete viaggiare velocemente letteralmente verso qualsiasi punto della mappa come nell’esperienza di Insomniac Games, ma non aspetterai molto per raggiungere i luoghi offerti. L’esempio nel video toglie il controllo per circa tre secondi e mostra una schermata nera con un’icona di caricamento nell’angolo in basso a destra. Di recente, si è parlato di come Zack sarà un personaggio chiave importante nel gioco. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale PlayStation:

Final Fantasy VII Rebirth è il secondo capitolo del progetto di Final Fantasy VII Remake, che racconta la storia del GDR che ha ridefinito il genere attraverso tre giochi distinti. Gli eroi iconici Cloud, Barret, Tifa, Aerith e Red XIII sono fuggiti dalla città distopica di Midgar e sono ora all’inseguimento di Sephiroth, il vendicativo spadaccino del passato di Cloud che si pensava fosse morto. Questa nuova avventura può essere apprezzata da tutti i giocatori, anche da quelli che non hanno ancora giocato a Final Fantasy VII Remake o all’originale per PlayStation. Esplora un mondo vastissimo che narrazione di livello cinematografico e combattimenti frenetici di alta qualità.

Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile dal 29 febbraio 2024 in esclusiva su PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.