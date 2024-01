Unicorn Overlord: il nuovo trailer presenta l’esplorazione, pre-ordini attivi

ATLUS e Vanillaware hanno pubblicato un nuovo trailer del loro prossimo GdR tattico Unicorn Overlord, che mette in evidenza molti elementi principali del gioco, inclusi l’esplorazione del campo, le missioni, la ricostruzione e la liberazione delle cittadine. Inoltre, i preordini per le versioni da collezione del titolo sono attivi. Trovate qui i dettagli sui personaggi e le attività sociali presenti nel gioco.

Nel trailer, il cavaliere Josef illustra al protagonista del gioco, Alain, cosa è necessario fare per salvare il mondo dalla dominazione dell’Impero. Alain viene a conoscenza del vasto continente di Fevrith, delle missioni impegnative che incontrerà e di come riportare le cittadine al loro antico splendore. I giocatori che preordinano Unicorn Overlord riceveranno il Pacchetto araldica di ATLUS X Vanillaware, un DLC che permette ai giocatori di personalizzare la bandiera dell’Esercito di Liberazione con modelli di emblemi tratti da Odin Sphere, Dragon’s Crown e 13 Sentinels: Aegis Rim.

In aggiunta all’edizione Standard, l’Edizione Monarca digitale del gioco è disponibile per il preordine e include la versione digitale di Unicorn Overlord, un artbook digitale di 132 pagine e una colonna sonora digitale a 16-bit BGM con venti tracce. L’Edizione Monarca fisica del gioco è disponibile per il preordine e include una copia fisica di Unicorn Overlord, una Premium edition box, una colonna sonora a 16-bit BGM (in due dischi con dieci tracce l’uno), un artbook di 132 pagine, un gioco di carte originale comprendente 239 carte, gettoni e indicatori e il Pacchetto araldica di ATLUS X Vanillaware (il Pacchetto araldica è disponibile solo nell’edizione fisica). Infine, ATLUS e Vanillaware hanno anche rilasciato un nuovo video tutorial su come giocare al Gioco di carte di Unicorn Overlord (disponibile solo con l’Edizione Monarca fisica). Guardate il video tutorial qui.

Unicorn Overlord sarà disponibile l’8 marzo 2024 per Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PlayStation 4. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.