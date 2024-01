Forza Motorsport: il prossimo aggiornamento aggiungerà il Daytona International Speedway

Turn 10 Studios ha recentemente parlato in dettaglio delle aree di Forza Motorsport (trovate qui la nostra Recensione) in cui sta cercando di dare priorità a correzioni e miglioramenti per rispondere alle critiche della community, ma oltre a ciò, lo sviluppatore, ovviamente, continua anche a lavorare sugli aggiornamenti mensili del simulatore di corse e i nuovi contenuti che apportano. In un nuovo trailer, lo sviluppatore ha offerto uno sguardo al prossimo aggiornamento.

Innanzitutto, l’aggiornamento 4, che uscirà il 16 gennaio, aggiungerà il Daytona International Speedway all’elenco di piste del gioco, inclusi due layout distinti con il circuito Tri-oval di 2,5 miglia e il circuito per auto sportive di 3,59 miglia. Nel frattempo, alla modalità Carriera verrà aggiunto anche un nuovo tour in primo piano sotto forma di Italian Challenger, che permetterà ai giocatori di “scoprire come le auto italiane siano diventate un punto fermo indiscutibile dell’industria automobilistica”. Oltre a ciò, l’aggiornamento porterà anche nuove auto Spotlight, aggiornamenti Car Pass, eventi e premi Open Tour, eventi multigiocatore in primo piano, eventi Rivals e altro ancora. Turn 10 Studios rilascerà anche dettagli sulle correzioni apportate dall’aggiornamento 4. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Guidate più di 500 auto del mondo reale, incluse auto da corsa moderne e oltre 100 vetture mai viste prima in Forza Motorsport.

Forza Motorsport è disponibile su Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.