ASUS presenta le schede grafiche TUF Gaming AMD Radeon RX 7600 XT e ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 XT

ASUS annuncia le schede grafiche TUF Gaming AMD Radeon RX 7600 XT e ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 XT, due nuovi prodotti della serie Radeon RX 7000. Dotate di 16 GB di memoria GDDR6 ad alta velocità, le nuove schede grafiche offrono esperienze di gioco e ray-tracing veloci, fluide e visivamente sorprendenti a 1080p e oltre, pronte a liberare la creatività degli utenti in tutte le applicazioni legate alla creazione di contenuti o quelle di nuova generazione basate sull’intelligenza artificiale. Queste schede offrono eccellenti prestazioni di gioco a un costo contenuto, rendendole perfette per un PC nuovo o per un upgrade di un precedente PC.

Prestazioni e affidabilità comprovate: TUF Gaming AMD Radeon RX 7600 XT

La scheda grafica TUF Gaming AMD Radeon RX 7600 XT rappresenta una validissima aggiunta per qualsiasi postazione di gioco, grazie al suo generoso dissipatore, al backplate ventilato e al suo design a tre ventole. Proprio grazie all’incredibile efficienza di raffreddamento, i giocatori non saranno mai disturbati durante il gioco, mentre le ventole si spengono completamente durante i carichi di lavoro più leggeri, come la navigazione web, per assicurare un funzionamento davvero silenzioso grazie alla nostra tecnologia 0 dB. Il pulsante Dual BIOS consente in maniera immediata di dare priorità alle prestazioni o al funzionamento silenzioso, mentre il backplate interamente in alluminio si presenta con il classico, solido stile TUF e offre un supporto strutturale aggiuntivo, per una scheda che resisterà alla prova del tempo in qualsiasi build gaming.

L’efficienza della doppia ventola: ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 XT

Se un design a tre ventole è semplicemente troppo ingombrante, la scheda grafica ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 XT combina le prestazioni dell’architettura RDNA™ 3 con un design a due ventole, più sottile e compatto. Perfetta per la sostituzione in un PC esistente o per l’abbinamento a un nuovo case compatto, questa scheda è in grado di mantenere le temperature sotto controllo grazie a due efficienti ventole Axial-tech abbinate alla stessa tecnologia 0dB presente nel modello TUF Gaming.

Le nuove schede grafiche ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 XT e TUF Gaming AMD Radeon RX 7600 XT saranno disponibili presso i Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS a partire dal 24 Gennaio, rispettivamente al prezzo di 469,00 € e 499,00 € IVA inclusa.