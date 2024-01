TP-Link Archer BE800 e Deco BE85 sono certificati Wi-Fi 7

TP-Link, azienda leader nell’ambito delle soluzioni per la connettività, annuncia che i nuovi Archer BE800 e Deco Be85 sono stati ufficialmente certificati Wi-Fi CERTIFIED 7 dalla Wi-Fi Alliance. Sono, questi di TP-Link, fra i primi router consumer al mondo a potersi fregiare di tale certificazione. Wi-Fi CERTIFIED 7 è un programma di certificazione sviluppato da Wi-Fi Alliance per assicurare che i dispositivi wireless soddisfino i più elevati standard in fatto di interoperabilità, sicurezza e un ampio range di protocolli Wi-Fi. Grazie a queste caratteristiche, i dispositivi Wi-Fi CERTIFIED 7 garantiscono la miglior esperienza d’uso. Wi-Fi 7, la più recente generazione dello standard Wi-Fi, migliora le performance delle reti WLAN nelle bande di frequenze di 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, offrendo come vantaggi una banda più ampia, latenze ridotte e una maggior affidabilità. Il conseguimento della certificazione Wi-Fi CERTIFIED 7 è il riconoscimento dell’eccellente livello qualitativo e di interoperabilità assicurato dai due nuovi modelli di TP-Link.

Kevin Robinson, Presidente e CEO di Wi-Fi Alliance, ha dichiarato:

I dispositivi Wi-Fi CERTIFIED assicurano un’esperienza d’uso alto livello fra i miliardi di dispositivi dell’ecosistema Wi-Fi. Ci complimentiamo con TP-Link sia per aver conseguito lo status di Wi-Fi CERTIFIED sia per il suo impegno nell’offrire la miglior esperienza d’uso, in termini di prestazioni ed affidabilità, ai propri utenti.

TP-Link Archer BE800 e Deco BE85 offrono larghezza di banda a 320 MHz e tecnologie MLO (Multi-Link Operation) e 4K-QAM, in grado di aumentare le performance del Wi-Fi 7 grazie a velocità superiori, latenza ridotta, massima stabilità e connessioni efficienti. Rappresentano la miglior scelta per lo streaming video, il gaming online, contenuti AR/VR, trasferimento di grandi file e riproduzione video con definizione 8K. In qualità di leader a livello globale nel settore dei router Wi-Fi, TP-Link si è data come obiettivo quello di offrire dispositivi con le migliori e più aggiornate specifiche tecniche. Nelle gamme Deco e Archer di TP-Link è presente un ampio range di modelli che coprono i segmenti entry, medium e premium per soddisfare le esigenze di networking di ogni categoria di utenti. TP-Link è costantemente impegnata nel rendere disponibili ai consumatori dispositivi con le più elevate velocità in grado di garantire la più soddisfacente esperienza di fruizione della rete.