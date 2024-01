Final Fantasy VII Rebirth: il nuovo trailer è incentrato su Sephiroth, mostrati nuovi screenshot

Square Enix ha pubblicato un nuovo filmato di Final Fantasy VII Rebirth, attesa seconda parte del remake di uno dei più noti capitoli nella storia dei JRPG.

Il trailer, intitolato “Destinato a rinascere”, mette in scena lo scontro tra Cloud e i suoi compagni, tra cui Tifa, Aerith e Barret, contro l’iconico nemico Sephiroth. Il video fa il suo debutto insieme a diversi nuovi screenshot e rendering di personaggi e località del gioco, che potete vedere più sotto nella news. In cima alla notizia invece il trailer.

Otre a fornire nuovi dettagli sulla minaccia rappresentata da Sephiroth, “Destinato a rinascere” mostra momenti epici come la lotta contro il boss Terrore abissale, la cerimonia di Junon e l’incidente di Nibelheim, oltre a offrire un primo sguardo su nuovi personaggi e creature come il midgardsormr.

Inoltre, nuovi screen danno la possibilità di vedere da vicino Junon e la nave Shinra-8 che traghetta il gruppo tra Junon e la città balneare di Costa Del Sol. I nuovi rendering dei personaggi mostrano l’arguto robot felino Cait Sith, il suo grande destriero moguri, il capitano Titov della Shinra-8 e la popolare Elena. Vengono inoltre esplorati gli stili di combattimento di Cait Sith e Yuffie, compresa la loro abilità sinergica “Ruota kuponica”.

Qui sotto la descrizione ufficiale del gioco:

Votato “gioco più atteso” del 2024 ai The Game Awards, FINAL FANTASY VII REBIRTH è la nuova storia dell’acclamato progetto di remake di FINAL FANTASY VII. Questa nuova avventura indipendente ambientata su un pianeta vasto e dinamico, vede Cloud, Tifa, Barret, Aerith e Red XIII fuggire dalla distopica città di Midgar per esplorare il mondo in continua espansione oltre le mura. Per dare la caccia a Sephiroth, una figura oscura del passato di Cloud determinata a conquistare il pianeta, questo gruppo improbabile di eroi unisce le forze con nuovi compagni come la vivace ninja Yuffie e lo spiritoso robot dalla forma felina Cait Sith. Conduci in battaglia questi personaggi per riscrivere il loro destino. Esplora luoghi classici rivisitati con dettagli straordinari. Affronta decine di ore di appaganti missioni secondarie, cacce ai mostri, minigiochi e affascinanti storie incentrate sugli abitanti e le culture del pianeta.

Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile in esclusiva PlayStation 5 dal 29 febbraio 2024. Per maggiori informazioni, potete collegarvi al sito ufficiale.