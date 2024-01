Pokémon Scarlatto e Violetto: presentato Pecharunt

The Pokémon Company International ha presentato Pecharunt, il Pokémon Dominio. È ora possibile incontrare questo nuovo Pokémon misterioso nei contenuti scaricabili Il tesoro dell’Area Zero per Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto.

Il video introduttivo di Pecharunt è stato pubblicato sul canale YouTube Pokémon ufficiale. Potete vedere il filmato in cima alla notizia.

Ottenere la Baccapesca misteriosa e visitare Nordivia

Articoli Consigliati OPUS Prism Peak: Shueisha Games pubblicherà l’avventura narrativa di Sigono Final Fantasy VII Rebirth: il nuovo trailer è incentrato su Sephiroth, mostrati nuovi screenshot

È ora possibile giocare all’appendice di Il tesoro dell’Area Zero. Per farlo, sarà necessario completare un determinato evento al termine dell’avventura principale in Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto e gli eventi della Parte I: La maschera turchese e della Parte II: Il disco indaco. Sarà inoltre necessario ottenere una Baccapesca misteriosa tramite Dono Segreto in Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto. Dopo aver ricevuto il dono, i giocatori dovranno dirigersi a Nordivia e visitare la Bottega Momo di Verdegiada: l’invitante profumo della Baccapesca misteriosa potrebbe far accadere qualcosa di speciale.

Pecharunt

Quello che sembrava un innocuo ninnolo esposto in un negozio era in realtà un Pecharunt dormiente, in attesa del momento giusto per risvegliarsi. Questo Pokémon impasta il potente veleno che secerne dal suo guscio per preparare dei mochi tossici da offrire a persone e Pokémon. Pecharunt usa poi delle catene per controllare coloro che hanno mangiato i suoi mochi soggioganti, i quali, oltre a essere deliziosi, risvegliano i desideri più nascosti e il potenziale latente di chi li consuma. Pecharunt può anche essere molto subdolo: ad esempio, potrebbe fingere di essere debole e mettersi a frignare per fare compassione agli altri.

Tanto tempo fa, secondo una teoria, Pecharunt viaggiò fino a Nordivia insieme ai beniamici, che aveva asservito con i suoi mochi soggioganti, alla ricerca di alcune maschere bramate dalla coppia di anziani con cui il Pokémon viveva.

Pecharunt si ritrovò coinvolto in una lotta contro Ogerpon per ottenere le maschere, e alla fine venne sconfitto. Si ritirò nel proprio guscio e, col passare del tempo, la gente del posto iniziò a credere che si trattasse di una speciale pesca perenne.

Categoria : Pokémon Dominio

: Pokémon Dominio Tipo : Veleno/Spettro

: Veleno/Spettro Altezza : 0,3 m​

: 0,3 m​ Peso : 0,3 kg

: 0,3 kg Abilità: Malia Tossica

L’abilità Malia Tossica di Pecharunt viene introdotta per la prima volta in Il tesoro dell’Area Zero. Grazie a questa, i Pokémon avvelenati o iperavvelenati dalle mosse di Pecharunt entreranno anche in stato di confusione.

La mossa distintiva di Pecharunt, Intossicatena, avvolge il bersaglio con delle catene fatte di veleno che possono anche iperavvelenarlo.

Ulteriori informazioni su Il tesoro dell’Area Zero sono disponibili sul sito ufficiale.