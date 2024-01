OPUS Prism Peak: Shueisha Games pubblicherà l’avventura narrativa di Sigono

Shueisha Games ha annunciato che sarà il publisher per il prossimo capitolo della serie “OPUS”, ovvero OPUS Prism Peak, titolo in sviluppo da parte dallo studio indipendente taiwanese SIGONO. Il gioco, è un’avventura narrativa in cui le scelte portano a finali divergenti. Si vestono i panni di un fotografo perso in un regno etereo, dove bisogna svelarne i misteri con la macchina fotografica per trovare la strada di casa.

Brian Lee, produttore e narrative designer di SIGONO, si è detto entusiasta della collaborazione:

“Shueisha ha influenzato profondamente la mia infanzia e adolescenza. Sono stato un fedele fan per anni. La fondazione di Shueisha Games mi ha entusiasmato. Spero che questa collaborazione tra Taiwan e Giappone possa elevare il marchio OPUS a nuove vette”.

La narrazione del gioco è affidata a Lee, lo scrittore di “OPUS: Echo of Starsong”, candidato al premio Narrative Award all’Independent Games Festival del 2022. Il team si avvarrà anche del talento di collaboratori abituali, Triodust, il compositore della serie “OPUS”, e Quality Sound Production per sottolineare l’enfasi del gioco sulla musica e sugli effetti sonori.

Masakazu Kobayashi, produttore di Shueisha Games, ha commentato:

“Sono lieto di annunciare la nostra collaborazione con SIGONO al Taipei Game Show! Abbiamo discusso di questo sviluppo congiunto dietro le quinte fin dall’anno scorso. Combinare l’eccezionale capacità narrativa di SIGONO con la forza della nostra azienda creerà una potente sinergia. Il gioco è ancora in fase di sviluppo, ma restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti! (Detto tra noi, ho quasi pianto dopo aver sentito la trama)”.

Il team di sviluppo promette che OPUS Prism Peak erediterà lo spirito della serie “OPUS”. Ambientato in un’atmosfera dolorosa ma calda, il gioco racconta una storia commovente di scoperta di sé. Per ulteriori aggiornamenti sul gioco, si consiglia di attendere i progressi dello sviluppo.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale di Shueisha Games. Il gioco arriverà su Steam, ma la data non è ancora stata annunciata.

Big news! Shueisha Games has teamed with the Taiwanese game studio SIGONO @sigonogames as the global publisher for "OPUS: Prism Peak"! 📷

Steam Page is now open! 🎮

Check it out and add it to your wishlist:https://t.co/IBwExLStyp#PrismPeak pic.twitter.com/1sl4mW4cl9

— SHUEISHA GAMES (@SHUEISHA_GAMES) January 15, 2024