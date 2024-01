Bunnerly: nuovo trailer del puzzle/platform steampunk con il coniglio luminoso

Lo sviluppatore Facundo Aviusso di Ethereal Studio ha pubblicato un nuovo trailer d’annuncio per Bunnerly, un’avventura steampunk con protagonista un coniglio luminoso, dove bisogna risolvere enigmi, saltare e usare l’abilità luminosa per andare su e giù per la città e trovare i suoi coniglietti. Potete vedere il trailer in cima alla notizia. Il gioco arriverà nel 2025 su Epic Games Store.

Qui sotto i dettagli di Bunnerly proprio dalla pagina del gioco su Epic Games Store:

Un’esperienza immersiva

Entrate in un mondo di sensazioni ed emozioni, dove la realtà svanisce e l’immaginazione prende il sopravvento. In questa esperienza immersiva senza elementi sullo schermo, i vostri sensi saranno i protagonisti di un viaggio straordinario.

Tirate fuori il vostro istinto di coniglietto e lasciatevi guidare.

Giocatore singolo

Immergetevi in un mondo di meraviglie e sfide, dove l’unico compagno è la vostra determinazione e curiosità. In questo gioco per giocatore singolo, vi aspetta un’esperienza coinvolgente progettata esclusivamente per farvi godere di ogni momento e immergervi in un’avventura unica.