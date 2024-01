Naughty Dog starebbe lavorando ad una nuova IP

In questi ultimi 10 anni The Last of Us è stato il grande successo di Naughty Dog, con due capitoli usciti (2013 e 2020), con rispettivi remake (2022 e a breve in arrivo la versione migliorata della parte II su PS5), DLC e la serie tv. Da ormai diverso tempo però ci si chiede quale possa essere la prossima nuova uscita dello studio californiano. E sembra che alcuni indizi possano portare ad una nuova IP.

Come rilevato da un utente su Reddit, il profilo LinkedIn dell’illuminator e story artist Colin Lorimer afferma nella sezione “about” che sta “attualmente aiutando a sviluppare l’ultima IP di Naughty Dog”, mentre un “progetto senza titolo” è elencato tra i progetti a cui ha lavorato per Naughty Dog nella sezione “experience” del suo profilo.

In entrambi i casi, viene menzionato anche il lavoro svolto per l’ormai cancellato The Last of Us Multiplayer. Come segnato sul profilo, Lorimer sta a Naughty Dog dal 2021, periodo durante il quale ha anche lavorato come story artist nella serie HBO di The Last of Us.

È da un po’ che si specula sul fatto che Naughty Dog stia lavorando a una nuova IP. Quando The Last of Us Parte 1 è uscito su PS5 nel 2022, i giocatori hanno trovato nel gioco una concept art che molti hanno ipotizzato fosse una nuova IP fantasy in fase di sviluppo. Inoltre, diversi rumor hanno anche ripetutamente affermato che The Last of Us Part 3 è attualmente in fase di sviluppo presso lo studio.

Ovviamente, è facile pensare che un team come Naughty Dog stia sviluppando qualcosa d’importante, soprattutto dopo che nel messaggio cha annunciava la chiusura del gioco multiplayer di The Last of Us, la motivazione diceva chiaramente che toglieva tempo ai prossimi giochi single player dello studio. E dunque, come sempre, l’unica cosa che si può fare in questi casi è attendere novità ufficiale in merito.